Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Λισάντρο Μαρτίνες

Το συμβόλαιο του Αργεντινού αμυντικού ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι, με τους ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να έχουν ξεκινήσει τις επαφές για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία, οι άνθρωποι των «Κόκκινων Διάβολων» έχουν κάνει ήδη κρούση στην πλευρά του Λισάντρο Μαρτίνες, για την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2030.

Ο Μαρτίνες αποτελεί βασικό γρανάζι της άμυνας της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους ιθύνοντες της αγγλικής ομάδας να επιθυμούν την παραμονή του Αργεντινού αμυντικού, θέλοντας να κλείσουν σύντομα το θέμα.

Οι συζητήσεις των δύο πλευρών αναμένεται να κορυφωθούν τις επόμενες εβδομάδες, με την επιθυμία των δύο πλευρών να είναι κοινή για την συνέχιση της μεταξύ τους συνεργασίας.