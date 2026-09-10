Φιλιππίνες: Πέντε νεκροί και 87 αγνοούμενοι από φωτιά σε επιβατικό πλοίο

Η φωτιά ξέσπασε ανοιχτά του Κορόν, στην επαρχία Παλάουαν. Στο πλοίο επέβαιναν 134 άνθρωποι, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 42.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στις δυτικές Φιλιππίνες, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε επιβατικό πλοίο ανοιχτά του Κορόν, στην επαρχία Παλάουαν.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 42 έχουν διασωθεί και ακόμη 87 αγνοούνται. Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 134 άνθρωποι, επιβάτες και μέλη του πληρώματος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε ενώ το σκάφος βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Κορόν και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν είχε ακόμη κατασβεστεί πλήρως.

Στις έρευνες συμμετέχουν δυνάμεις της ακτοφυλακής, της πυροσβεστικής και των τοπικών αρχών, ενώ στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί και επιπλέον πλωτά μέσα.

Οι αρχές συνεχίζουν την καταμέτρηση των επιβαινόντων και την αναζήτηση των αγνοουμένων, με τον απολογισμό να παραμένει προσωρινός.

Πηγή: newsbomb.gr