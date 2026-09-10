Ιράν: «Οι Χούθι δεν είναι εντολοδόχοι μας – Λαμβάνουν μόνοι τους τις αποφάσεις τους»

Η Τεχεράνη απέρριψε τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο ότι οι Χούθι λειτουργούν ως «πράκτορες και πληρεξούσιοι» του Ιράν, επιμένοντας ότι πρόκειται για ανεξάρτητο δρώντα.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε τους Χούθι «πράκτορες και πληρεξούσιους του Ιράν».

Σε ανάρτησή του στο X, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ υποστήριξε ότι οι Χούθι δρουν ανεξάρτητα και δεν λαμβάνουν εντολές από την Τεχεράνη.

«Είναι μια ανεξάρτητη δύναμη που λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις. Δεν παίρνει εντολές από κανέναν και δεν ενεργεί ως πληρεξούσιος κανενός», ανέφερε.

Ο Μπαγαΐ απέδωσε παράλληλα την αστάθεια στην περιοχή στις αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις και, όπως είπε, στις «ηγεμονικές πολιτικές» της Ουάσιγκτον.

«Αν η Ουάσιγκτον ήθελε πραγματικά ειρήνη, θα έκανε ένα απλό βήμα: θα έβαζε τέλος στις κακόβουλες και αποσταθεροποιητικές παρεμβάσεις της στην περιοχή μας», πρόσθεσε.

Πηγή: newsbomb.gr