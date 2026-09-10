Απίστευτη εικόνα στο Καμπ Νου: «Πλημμύρισε» εξέδρα από την βροχή (vid)

Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες και δείχνει την εικόνα που επικρατούσε στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα στην αναμέτρηση με την Φέγενορντ.

Οι Καταλανοί υποδέχθηκαν στο Καμπ Νου τους Ολλανδούς στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League με το ματς να διεξάγεται υπό έντονη βροχόπτωση.

Από την βροχή, ωστόσο προκλήθηκαν και προβλήματα, δεδομένου ότι στην ιστορική έδρα της Μπαρτσελόνα γίνονται ακόμη εργασίες για την ανακατασκευή, με αποτέλεσμα η βροχή να φέρει... πλημμύρα σε μέρος της εξέδρας.

Δείτε παρακάτω το video: