Οι Λέικερς ενισχύουν το front office με τον Έρικ Άμσλερ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνεχίζουν τις κινήσεις στελέχωσης των γραφείων τους, μετά την μυθική πώληση των μετοχών στους Κούσνερ-Άιγκερ, έναντι 12 δισ. δολαρίων.

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι «Λιμνάνθρωποι» ήρθαν σε συμφωνία με τον πρώην -πλέον- αντιπρόεδρο του τμήματος προσωπικού παικτών των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Άμσλερ.

Ο Άμσλερ που πέρασε πάνω από 22 χρόνια στον οργανισμό των Χιτ, θα αναλάβει τον ρόλο του βοηθού GM στους Λέικερς, μαζί με τον Ροχάν Ραμάντας, υπό τον πρόεδρο των μπασκετικών επιχειρήσεων, Ρομπ Πελίνκα.