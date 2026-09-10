Οι Λέικερς ενισχύουν το front office με τον Έρικ Άμσλερ

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια, οι «Λιμνάνθρωποι» ήρθαν σε συμφωνία με τον πρώην -πλέον- αντιπρόεδρο του τμήματος προσωπικού παικτών των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Άμσλερ.
Ο Άμσλερ που πέρασε πάνω από 22 χρόνια στον οργανισμό των Χιτ, θα αναλάβει τον ρόλο του βοηθού GM στους Λέικερς, μαζί με τον Ροχάν Ραμάντας, υπό τον πρόεδρο των μπασκετικών επιχειρήσεων, Ρομπ Πελίνκα.
The Los Angeles Lakers are hiring Miami Heat vice president of player personnel Eric Amsler as an assistant general manager, sources tell ESPN. Amsler – who spent over 22 years in the Heat organization starting as an intern and working his way up in various scouting, personnel…— Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2026