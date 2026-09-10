Η ιδιαίτερη φανέλα της Ρόμα για την τραγωδία στο Νεπάλ

Η Ρόμα ανακοίνωσε ότι θα παίξει τον σημερινό (10/9) αγώνα του Champions League εναντίον της Φενερμπαχτσέ με φανέλες που θα ζητούν δωρεές στο Νεπάλ, για τα θύματα των πλημμυρών που έπληξε την περιοχή στις 26 Αυγούστου.

«Για τον αγώνα του Champions League μεταξύ της Φενερμπαχτσέ και της Ρόμα, οι παίκτες των «Τζιαλορόσι» θα βγουν στο γήπεδο φορώντας φανέλες που θα φέρουν το λογότυπο του Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων (WFP)», εξήγησε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

«Οι φανέλες που θα φορέσουν οι παίκτες θα δημοπρατηθούν στη συνέχεια, με τα έσοδα να διατίθενται για την υποστήριξη του λαού του Νεπάλ μέσω του προγράμματος WFP. Οι οπαδοί θα μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία «ShareTheMeal» του WFP», πρόσθεσε η ανακοίνωση.