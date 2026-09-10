Ο Γιάγια Τουρέ έγινε ο πρώτος Αφρικανός προπονητής σε League Phase Champions League!

Ο προπονητής της Σλόβαν Μπρατισλάβας, έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Ο Γιάγια Τουρέ, οδήγησε τους Σλοβάκους στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και κόντρα στην Παρί έγινε ο πρώτος Αφρικανός προπονητής που κάθετε σε πάγκο ομάδας σε αυτή τη φάση του Champions League.

Ο Ιβοριανός τεχνικός, ωστόσο δεν μπόρεσε να χαρεί το ιστορικό του επίτευγμα, αφού η ομάδα του γνώρισε βαριά ήττα από τους Παριζιάνους στο Παρκ Ντε Πρενς, με 6-1.