Ο Γιάγια Τουρέ έγινε ο πρώτος Αφρικανός προπονητής σε League Phase Champions League!

Ο Γιάγια Τουρέ, οδήγησε τους Σλοβάκους στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και κόντρα στην Παρί έγινε ο πρώτος Αφρικανός προπονητής που κάθετε σε πάγκο ομάδας σε αυτή τη φάση του Champions League.
Ο Ιβοριανός τεχνικός, ωστόσο δεν μπόρεσε να χαρεί το ιστορικό του επίτευγμα, αφού η ομάδα του γνώρισε βαριά ήττα από τους Παριζιάνους στο Παρκ Ντε Πρενς, με 6-1.
🌍🇨🇮 Yaya Touré becomes tonight the first African coach in Champions League history at this stage of the competition.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2026
History maker with his Slovan Bratislava. pic.twitter.com/tgVcufYybt