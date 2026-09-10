Για το 3Χ3 ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Κηφισιά

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ, στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Την ευκαιρία να βρεθεί στην κορυφή της βαθμολογίας έχει απόψε (21:15, ΣΚΑΪ) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υποδέχεται την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ, στο εξ αναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Πέρυσι οι «πράσινοι», που πάλι είχαν ζητήσει την αναβολή της πρεμιέρας, είχαν δώσει εκείνο το ματς μετά από πολλούς μήνες, αλλά φέτος η εκκρεμότητα τακτοποιείται νωρίς και τους δίνει την ευκαιρία να πετύχουν κάτι που δεν έκαναν πέρυσι. Να βρεθούν στην κορυφή της βαθμολογίας, εφόσον νικήσουν την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο, που αρέσκεται να κάνει… ζημιές στους «μεγάλους».

Το Τριφύλλι του Τζέικομπ Νίστρουπ φαίνεται πως σιγά-σιγά βρίσκει τα πατήματά του, όπως φάνηκε και από τη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-1, ενώ και οι νέοι παίκτες ενσωματώνονται και προσφέρουν. Με νίκη ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 3Χ3 και θα φτάσει στην πρώτη θέση τον Παναιτωλικό, τον οποίο υποδέχεται την Κυριακή για την 4η αγωνιστική.

Η Κηφισιά από την άλλη, θα προσπαθήσει να βάλει δύσκολα στους «πράσινους», όπως έκανε και κόντρα στην ΑΕΚ, αποσπώντας το 1-1. Παρά την ήττα από τον ΟΦΗ στην Κρήτη, είχε καλή εμφάνιση και απόψε θα ψάξει το θετικό αποτέλεσμα.

Η βαθμολογία

1. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3 9

2. ΑΕΚ 3 7

3. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3 7

4. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 6

5. ΑΡΗΣ 3 6

6. ΠΑΟΚ 3 6

7. ΟΦΗ 3 6

8. Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ 3 4

9. ΒΟΛΟΣ Ν.Π.Σ. 3 2

10. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 3 1

11. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 3 1

12. ΚΗΦΙΣΙΑ 2 1

13. ASTERAS AKTOR 3 0

14. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 3 0