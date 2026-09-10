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Όλα τα γκολ της βραδιάς του Champions League (vid)

Ποδόσφαιρο
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Θεαματικό και πλούσιο ήταν το δεύτερο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Champions League, καθώς σε έξι αγώνες σημειώθηκαν 25 γκολ.

 

Όλα τα γκολ της βραδιάς του Champions League (vid)