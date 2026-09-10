Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Όλα τα γκολ της βραδιάς του Champions League (vid) 10-09-2026 07:56 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Θεαματικό και πλούσιο ήταν το δεύτερο πιάτο της πρεμιέρας της League Phase του Champions League, καθώς σε έξι αγώνες σημειώθηκαν 25 γκολ. Ο παίκτης για τον οποίο δεν μιλάει κανείς στην ΑΕΚ… menshouse.gr Βρες την πρωτεύουσα: Το φαινομενικά απλό κουίζ γεωγραφίας που το 95% κάνει τουλάχιστον 1 λάθος! Εσύ; menshouse.gr Γιώργο ο ενάρετος πρώτος τον λίθον βαλέτω menshouse.gr Έφτασε η ώρα των αποκαλύψεων για τον Νίστρουπ menshouse.gr Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Πληροφορίες ότι θα έκανε πλασμαφαίρεση dailymedia.gr Πάει για το all in ο Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ δίνει 13η σύνταξη αλλά με τον δικό του τρόπο instanews.gr «Θα σας τα πω εκτός αέρα»: Η αχρείαστη ατάκα του Μουρατίδη για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο δελτίο του Σρόιτερ dailymedia.gr Άνοιξε τα χαρτιά του: Το άνοιγμα Τσίπρα, οι δεύτερες κάλπες και η νίκη επί της ΝΔ instanews.gr Όλα τα γκολ της βραδιάς του Champions League (vid) SHARE