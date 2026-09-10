Μάχη Αστέρα Aktor με Άρη στην Τρίπολη

Η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πέφτει στην Τρίπολη με το ματς του Αστέρα Aktor κόντρα στον Άρη.

Τον Αστέρα Aktor αντιμετωπίζει ο Άρης σήμερα (17:45, ΣΚΑΪ) σήμερα για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς οι Αρκάδες αντικατέστησαν, μετά την απόφαση της Εφέσεων τον Λεβαδειακό.

Οι Αρκάδες καλούνται να πάρουν την πρώτη τους νίκη φέτος στη σεζόν, καθώς δεν έχουν ξεκινήσει καλά. Οι «κίτρινοι» από την πλευρά τους προέρχονται από τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ και θέλουν το «τρίποντο» για να μπουν και πάλι σε τροχιά επιτυχιών.

Τόσο ο Γιώργος Αντωνόπουλος, όσο και ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να κάνουν αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα, τόσο επειδή υπάρχει η υποχρεωτική χρησιμοποίηση δύο νεαρών παικτών, όσο για να δώσουν ανάσες σε κάποιους παίκτες, ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά η 2η αγωνιστική με τα κανάλια μετάδοσης των αγώνων:

Ολυμπιακός - Βόλος ELABET 3-2

ΟΦΗ - Νέστος Χρυσούπολης 3-0

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

17:45: Αστέρας Aktor - Άρης, "Θεόδωρος Κολοκοτρώνης" (ΣΚΑΪ)