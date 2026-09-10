Poll: Πώς κρίνετε την απόφαση του Ολυμπιακού για τον Μεντιλίμπαρ;

Παρελθόν αποτελεί από χθες το βράδυ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Συμφωνείται με αυτή την απόφαση; Ψηφίστε στο poll του SDNA.

Η εποχή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του. Ο Βάσκος τεχνικός ήρθε τον Φεβρουάριο του 2024 στο λιμάνι και μετά από 2,5 χρόνια αποχωρεί, έχοντας αφήσει ως κληρονομιά την κατάκτηση του Conference League το 2024, το νταπλ του 2025 και το Super Cup.

Τα σύννεφα για το μέλλον του Μεντιλίμπαρ στον πάγκο των «ερυθρόλευκων» είχαν σχηματιστεί από το φινάλε της περσινής σεζόν, όπου η εικόνα της ομάδας ήταν καλή, ενώ επανήλθαν στον ορίζοντα με τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Champions League από τη Ναϊμέγκεν. Αν και υπήρξαν στη συνέχεια δηλώσεις στήριξης από τη διοίκηση, αλλά και αναπροσαρμογή του μεταγραφικού σχεδιασμού, τελικά ελήφθη η απόφαση για το διαζύγιο με τον 64χρονο τεχνικό.

Ποια είναι η δική σας γνώμη γι’ αυτή την εξέλιξη;

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