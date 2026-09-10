Ενρίκε: «Προσπάθησα να βρω τους καλύτερους για τον αγώνα»

Ο Λουίς Ενρίκε έπειτα από την εντυπωσιακή νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν με 6-1 κόντρα στη Σλόβαν Μπρατισλάβας στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, εξήγησε για τις επιλογές του στην ενδεκάδα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του Λουίς Ενρίκε να μη συμπεριλάβει στην 11άδα της Παρί Σεν Ζερμέν, τους Ντεζιρέ Ντουέ και Χβίτσα Κβαρατσχέλια στην πρεμιέρα του Champions League με αντίπαλο την Σλόβαν Μπρατισλάβας, που έληξε με την εμφατική νίκη με 6-1 των πρωταθλητών Ευρώπης.

Εξηγώντας την επιλογή του, ο Ισπανός προπονητής, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει μόνο ένα άτομο που πρέπει να επιλέξει τους παίκτες που θα παίξουν. Προσπάθησα να βρω τους καλύτερους παίκτες για αυτόν τον αγώνα, αλλά ο «Κβάρα» και ο Ντουέ είναι απίστευτοι. Ο Κβάρα μπορεί να κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα». Όπως και οι Ντεμπελέ, Βιτίνια και Φαμπιάν. Είναι πολύ καλό για εμένα και τους οπαδούς μας να έχουμε τόσους πολλούς παίκτες ικανούς να κερδίσουν την «Χρυσή Μπάλα».