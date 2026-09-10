Νιούκαστλ: Σκέψεις για παραχώρηση του Χολ παρά τη συμφωνία για ανανέωση

Η Νιούκαστλ φέρεται να ξανασκέφτεται την υπόθεση του Λιούις Χολ, με τις «καρακάξες» να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο της παραχώρησής του το καλοκαίρι, παρά τη συμφωνία για ανανέωση έως το 2031.

Η Νιούκαστλ ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης του Λιούις Χολ το καλοκαίρι του 2027, παρά το γεγονός ότι υπέγραψε μαζί του νέο συμβόλαιο.

Ο 22χρονος, ο οποίος προσέλκυσε το ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το φετινό καλοκαίρι, συμφώνησε στους όρους παραμονής του στον αγγλικό σύλλογο έως το 2031, όμως οι «καρακάξες» δείχνουν να το ξανασκέφτονται.

Ο Χολ δεν μπορεί να θεωρηθεί κατηγορηματικά μη διαθέσιμος για μεταγραφή το επόμενο καλοκαίρι, καθώς η κατάσταση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της σεζόν.

Με τη φανέλα της Νιούκαστλ συλλόγου, ο αριστερός μπακ μετρά 107 συμμετοχές, έχοντας 3 γκολ και 9 ασίστ, ενώ έχει και 4 εμφανίσεις με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.