«Μιλάει με Ικάρντι ο Ολυμπιακός»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός φέρεται να διαπραγματεύεται με τον Μοάουρο Ικάρντι για μια πιθανή μεταγραφή.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να διαπραγματεύεται για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι, σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Ναουέλ Φερέιρα, καθώς ο 33χρονος επιθετικός είναι ελεύθερος, έπειτα από την αποχώρησή του από τη Γαλατασαράι.

Ο Αργεντινός σέντερ φορ έχει μια αξιοζήλευτη καριέρα, έχοντας ξεκινήσει από τις ακαδημίες των Μπαρτσελόνα και Σαμπντόρια, παίζοντας αργότερα στην πρώτη ομάδα του ιταλικού συλλόγου, εκεί που δύο χρόνια μετά πήρε μεταγραφή στην Ίντερ, αξίας 12 εκατ. ευρώ.

Στους «νερατζούρι» αποτέλεσε αρχηγός για αρκετά χρόνια, έχοντας 124 γκολ σε 219 συμμετοχές.

Εν συνεχεία αγωνίστηκε σε Παρί Σεν Ζερμέν (93 συμμετοχές, 38 γκολ) και Γαλατασαράι (134 συμμετοχές, 77 γκολ), ενώ υπήρξε 8 φορές διεθνής με την Αργεντινή.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Ίντερ θεωρούταν ένας από τους καλύτερους επιθετικούς εκείνης της περιόδου και πλέον μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για την απόκτησή του, ο οποίος είναι στην αγορά μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί.