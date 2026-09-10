Λαπόρτα: «Ο Γιαμάλ είναι μία ιδιοφυΐα»

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζοάν Λαπόρτα, αναφέρθηκε στους τρεις υποψήφιους που έχουν οι «μπλαουγκράνα» για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Λαμίν Γιαμάλ... ιδιοφυΐα.

Η Μπαρτσελόνα έχει τρεις υποψηφίους για τη «Χρυσή Μπάλα» και συγκεκριμένα, τους Λαμίν Γιαμάλ, Ρόδρι και Πάου Κουμπαρσί. Ερωτηθείς σχετικά καθώς έφευγε από ένα εστιατόριο, ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα, δεν δίστασε να εκφράσει την άποψη του για το κορυφαίο βραβείο:

«Οι παίκτες θα πρέπει να είναι ευγνώμονες στην Μπαρτσελόνα για την ευκαιρία που τους δίνει ο σύλλογος να κερδίσουν αυτά τα τρόπαια. Θα θέλω πάντα ένας παίκτης της Μπάρτσα, άνδρας ή γυναίκα, να κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα». Για τον Λαμίν Γιαμάλ; Ναι, θα ήθελα πολύ να κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα». Ο Λαμίν είναι ένας πολύ ώριμος άνθρωπος, μια ιδιοφυΐα».