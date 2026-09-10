BCL για τη μεταγραφή Λαρεντζάκη: «Η κόμπρα επέστρεψε στη Βασίλισσα»

Ο 33χρονος διεθνής γκαρντ αποτελεί και πάλι μέλος της «Ένωσης» μετά από εφτά χρόνια και στην πρώτη του ατάκα, έθεσε στόχο την κατάκτηση του BCL, όπως είχε κάνει και το 2018.
Ο λογαριασμός του BCL στο «Χ» επικρότησε αυτή τη μεταγραφή, αναρτώντας μια φωτογραφία με τους δύο ευρωπαϊκούς τίτλους του με την ΑΕΚ και γράφοντας:
«Η κόμπρα επέστρεψε, ο Λαρεντζάκης ξανά στη Βασίλισσα».
The cobra is back 🐍👑 Larentzakis returns to the Queen! #BasketballCL pic.twitter.com/IeOvjbyaK5— Basketball Champions League (@BasketballCL) September 9, 2026