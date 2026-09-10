BCL για τη μεταγραφή Λαρεντζάκη: «Η κόμπρα επέστρεψε στη Βασίλισσα»

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης επέστρεψε επίσημα στην ΑΕΚ και το Basketball Champions League μνημόνευσε αυτή την μεταγραφική κίνηση.

Ο 33χρονος διεθνής γκαρντ αποτελεί και πάλι μέλος της «Ένωσης» μετά από εφτά χρόνια και στην πρώτη του ατάκα, έθεσε στόχο την κατάκτηση του BCL, όπως είχε κάνει και το 2018.

Ο λογαριασμός του BCL στο «Χ» επικρότησε αυτή τη μεταγραφή, αναρτώντας μια φωτογραφία με τους δύο ευρωπαϊκούς τίτλους του με την ΑΕΚ και γράφοντας:

«Η κόμπρα επέστρεψε, ο Λαρεντζάκης ξανά στη Βασίλισσα».