Με έξι ματς ολοκληρώνεται απόψε η 1η αγωνιστική της League Phase

Με έξι αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε (10/9) η πρεμιέρα στη League Phase του Champions League.

Η «σταχτοπούτα» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, Κόμο του Τάσου Δουβίκα, θα φιλοξενήσει τη Λειψία σε μία «ανοικτή» αναμέτρηση, ενώ η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, έχει δύσκολο έργο στην Κωνσταντινούπολη με αντίπαλο τη Φενερμπαχτσέ.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League, έχουν ως εξής:

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

Μπριζ (Βέλγιο) - Άστον Βίλα (Αγγλία) 2-3

(19' Βέτλεσεν, 61' πέν. Τρεσόλντι - 11' Μακ Γκιν, 22' Μπουέντια, 43' Τζάκσον)

ΑΕΚ (Ελλάδα) - ΛΑΣΚ (Αυστρία) 1-0

(21' Μαρίν)

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) - Ίντερ (Ιταλία) 2-1

(14' Μπαπέ, 23' Βαλβέρδε - 77' Αουγκούστο)



Ντόρτμουντ (Γερμανία) - Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 3-2

(53'αυτ. Βέιγκα, 80',85'πέν. Γκιρασί - 66' Μουρίνιο, 90'+3 αυτ. Γκιρασί)

Πόρτο (Πορτογαλία) - Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2

(47',90'+1 Χάαλαντ)

Λιλ (Γαλλία) - Μπέτις (Ισπανία) 2-3

(12' Ουέντα, 36' Αλεξάντρο - 33',49' Μπάρτρα, 53' Πάροτ)

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) - Φέγενορντ (Ολλανδία) 5-1

(3',57' Ραφίνια, 22' Αντεγέμι, 77' Γιαμάλ, 85' Γκαμπριέλ Ζεσούς - 82' Στάιν)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) - Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1

(20',26',32' Ντεμίροβιτς - 22' Τρίπιτς)

Παρί ΣΖ (Γαλλία) - Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 6-1

(17΄,23΄ Ντεμπελέ, 31΄, 47΄,57΄ Φεράν Τόρες, 87΄ Φαμπιάν Ρουϊθ - 58΄ Καμαρά)

Λίβερπουλ (Αγγλία) - Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1

(40΄ Σόμποσλαϊ, 50΄ ΜακΆλιστερ - 17΄ Γιορέντε)

Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) - Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 3-1

(27΄ Κατάμο, 57΄πεν. Σουάρες, 63΄ Σαλασάρ - 5΄αυτ. Ινάσιο)

Νάπολι (Ιταλία) - Άρσεναλ (Αγγλία) 0-1

(75΄ Έντεγκααρντ)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν (Ολλανδία) - Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) - Ρόμα (Ιταλία) 19:45

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) - Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) - Σαμπάχ (Καζακστάν) 22:00

Σλάβια Πράγας (Τσεχία) - Λανς (Γαλλία) 22:00

Κόμο (Ιταλία) - Λειψία (Γερμανία) 22:00