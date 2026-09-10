EV; Easy! Η Nissan αποκαλύπτει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (vids)

Είτε πρόκειται για την αυτονομία, τις μπαταρίες και τη φόρτιση είτε απλώς για τον τρόπο λειτουργίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, πολλοί οδηγοί εξακολουθούν να έχουν ερωτήματα σχετικά με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλεκτροκίνησης, η Nissan παρουσιάζει μια νέα σειρά πέντε εκπαιδευτικών video με την ονομασία EV? Easy!, με στόχο να κάνει την ηλεκτροκίνηση πιο απλή και κατανοητή για το ευρύ κοινό.

Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της Nissan στην ηλεκτροκίνηση, τα video

EV? Easy! απαντούν σε ορισμένα από τα πιο συχνά ερωτήματα γύρω από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε ένα διαφορετικό θέμα, χρησιμοποιώντας απλή και κατανοητή γλώσσα, χωρίς περίπλοκη τεχνική ορολογία και με πρακτικά παραδείγματα από την καθημερινότητα.

Η σειρά των video παρουσιάζεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Nissan διευρύνει την γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της στην Ευρώπη. Στις 23 Σεπτεμβρίου θα αποκαλυφθεί το νέο, 100% ηλεκτρικό Nissan PIXO, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη ολοκληρωμένη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων, που περιλαμβάνει τα νέα LEAF και MICRA, το ARIYA και το 100% ηλεκτρικό JUKE, που αναμένεται μέσα στο 2027. Με τα μοντέλα αυτά, η Nissan προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα 100% ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με επιλογές που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις.

Going Electric? Easy!

Το πρώτο επεισόδιο εξηγεί με απλό τρόπο πώς λειτουργεί ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ποια είναι τα οφέλη και πώς διαφέρει η εμπειρία οδήγησής του από ένα αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Battery Systems? Easy!

Το δεύτερο επεισόδιο εξηγεί πώς η μπαταρία αποθηκεύει και παρέχει ενέργεια, πώς παρακολουθείται η κατάστασή της με την πάροδο του χρόνου, αλλά και πώς μπορεί στη συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθεί, να αξιοποιηθεί για άλλες εφαρμογές ή να ανακυκλωθεί.

Range & Efficiency? Easy!

Το τρίτο επεισόδιο παρουσιάζει τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία, εξηγεί πώς λειτουργεί το σύστημα αναγεννητικής πέδησης και αναδεικνύει πρακτικούς τρόπους για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις καθημερινές διαδρομές.

Charging Systems? Easy!

Το τέταρτο επεισόδιο εξηγεί τις διαφορές μεταξύ της φόρτισης στο σπίτι και της ταχυφόρτισης, τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα φόρτισης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τεχνολογίες όπως το Nissan Intelligent Route Planner μπορούν να βοηθήσουν στον προγραμματισμό των στάσεων για φόρτιση κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής.

Energy Sharing? Easy!

Το πέμπτο και τελευταίο επεισόδιο παρουσιάζει τις δυνατότητες αξιοποίησης της ενέργειας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου πέρα από την κίνησή του, από την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών και κατοικιών έως και την επιστροφή της αποθηκευμένης ενέργειας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.