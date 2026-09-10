Ολυμπιακός: Πιάνει δουλειά ο Αλγκουαθίλ – Κόπηκε το σημερινό ρεπό

Ημέρα... Ιμανόλ Αλγκουαθίλ η σημερινή στον Ολυμπιακό, καθώς ο νέος τεχνικός υπογράφει, ανακοινώνεται και… σηκώνει μανίκια.

Στην Αθήνα βρίσκεται από τα μεσάνυχτα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, να ανακοινωθεί και να πάει στον Ρέντη να πιάσει δουλειά. Μετά το διαζύγιο με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, οι «ερυθρόλευκοι» ενεργοποίησαν άμεσα τη λύση του 54χρονου τεχνικού και πλέον τρέχουν οι εξελίξεις.

Οι Αντόνιο Κορδόν και Ζοφρέ Μονκαντά ήταν εκείνοι που δρομολόγησαν τη διάδοχη κατάσταση για τον πάγκο του Ολυμπιακού, καθώς υποστήριξαν πως ο κύκλος του Μεντιλίμπαρ έχει κλείσει. Και οι δυο τους έκαναν τις επαφές με τον Αλγκουαθίλ, προκειμένου να μη χαθεί χρόνος.

Ο 55χρονος Βάσκος τεχνικός θα βρεθεί το απόγευμα στον Ρέντη, όπου θα έχει την πρώτη γνωριμία με τους παίκτες, το προγραμματισμό ρεπό των οποίων κόπηκε. Αμέσως ο νέος τεχνικός θα πιάσει δουλειά, μιας και ο Ολυμπιακός έχει αγώνα πρωταθλήματος το Σάββατο, υποδεχόμενος τον ΟΦΗ, ενώ την προσεχή Τετάρτη ακολουθεί η εντός έδρας πρεμιέρα του Europa League με την Γιαγκελόνια.

Σίγουρα μαζί με τον Αλγκουαθίλ θα έρθει ο γιος του ο Αντερ Θουρουτούθα, ως γυμναστής, ενώ θα τον ακολουθήσουν δύο ή τρεις ακόμα συνεργάτες του, που θα πλαισιώσουν το τεχνικό επιτελείο.