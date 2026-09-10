Ράιτ: «Από τους πιο φημισμένους συλλόγους στον κόσμο ο Ολυμπιακός, με βοήθησε να εξελιχθώ»

Ο Μόουζες Ράιτ δεν ξεχνάει το πέρασμά του για 1,5 χρόνο από τον Ολυμπιακό.

Ο 27χρονος σέντερ της Αρμάνι Μιλάνο παραχώρησε συνέντευξη στο σάιτ της ομάδας, και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην παρουσία του στον Ολυμπιακό από το 2024 έως το 2025 και προτού πάρει τη μεταγραφή του στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

«Αγωνίστηκα σε έναν από τους πιο φημισμένους συλλόγους στον κόσμο. Όλοι στην Ευρώπη ξέρουν τον Ολυμπιακό, όπως και αρκετός κόσμος στην Αμερική. Το να είμαι μέρος ενός τόσο σπουδαίου οργανισμού με νοοτροπία πρωταθλητή στην καθημερινότητά του, με βοήθησε πραγματικά να εξελιχθώ ακόμα περισσότερο. Το προπονητικό επιτελείο και όλοι στην ομάδα με υποδέχτηκαν θερμά. Ήταν υπέροχα» σημείωσε σχετικά ο Ράιτ.

Και συνέχισε για τη μετάβασή του στο Κάουνας: «Ο στόχος μου πηγαίνοντας εκεί, ήταν να πάρω πολύ χρόνο συμμετοχής και να παίξω καλά. Ήξερα πάντα, από τα μικρά διαστήματα που αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό, ότι θα άφηνα το στίγμα μου στην EuroLeague και νιώθω ότι αυτό ακριβώς έκανα. Τώρα, μπορώ απλώς να συνεχίσω να χτίζω πάνω σε αυτό».

Ενώ για τον στόχο του με την Αρμάνι Μιλάνο ξεκαθάρισε: «Θέλω να μπούμε στα playoffs της EuroLeague και να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα. Από τότε που ήρθα στην Ευρώπη δεν έχω χάσει ποτέ τα playoffs, οπότε δεν σκοπεύω να το κάνω τώρα».

Και για την επανασύνδεσή του με τον Άλεκ Πίτερς, είπε: «Τη χρονιά που πήγα στον Ολυμπιακό, είχε κατά μέσο όρο 14 πόντους. Δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ δίπλα σε κάποιον που, κάθε φορά που σουτάρει, να είμαι τόσο σίγουρος ότι η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι. Έτσι, όταν τον βλέπω να σουτάρει, σπάνια πηγαίνω για το ριμπάουντ όπως κάνω συνήθως, γιατί περιμένω πάντα να ευστοχήσει. Είχαμε εξαιρετική χημεία. Κρατήσαμε αυτή τη σύνδεση ζωντανή κι εδώ. Ήταν σαν να ανταμώνεις ξανά με έναν παλιό φίλο που είχες να δεις καιρό. Είναι υπέροχο συναίσθημα».