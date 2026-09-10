Ζουμπιμέντι, Ογιαρθάμπαλ, Λε Νορμάν: Τα «δημιουργήματα» του Αλγουαθίλ που έφτασαν στην κορυφή!

Το SDNA γράφει για τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, αναδεικνύοντας μια γενιά ποδοσφαιριστών που εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές. Ζουμπιμέντι, Ογιαρθάμπαλ και Λε Νορμάν αποτελούν τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας φιλοσοφίας που συνδύασε την εμπιστοσύνη στα ταλέντα με τον πρωταθλητισμό.

Η περίπτωση του Μίκελ Ογιαρθάμπαλ είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική για να αντιληφθεί κανείς το αποτύπωμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Ο Ογιαρθάμπαλ ήταν ήδη ένα σπουδαίο ταλέντο στις ακαδημίες του συλλόγου όταν ο 55χρονος τεχνικός εργαζόταν στη Β΄ ομάδα και, μάλιστα εκείνος ήταν εκείνος που εισηγήθηκε την προαγωγή του στην πρώτη ομάδα.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο φτάνοντας στο σημείο να φορέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού, να κρίνει μεγάλα παιχνίδια αποτελώντας τον κυριότερο εκπρόσωπο της φιλοσοφίας που διέπει τη βασκική ομάδα σκοράροντας πάνω από 100 γκολ.

Ζουμπιμέντι: το μεγάλο δημιούργημα

Αν όμως υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που αποτυπώνει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον τη δουλειά του Αλγουαθίλ, αυτός είναι ο Μαρτίν Ζουμπιμέντι. Ο μέσος των ακαδημιών της Ρεάλ Σοσιεδάδ έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα επί Αλγουαθίλ και μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπηκε από... άγουρο ταλέντο σε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς μέσους της γενιάς του.



Το εντυπωσιακό δεν ήταν μόνο ότι ο Αλγουαθίλ τού έδωσε ευκαιρίες, αλλά ότι του εμπιστεύτηκε έναν εξαιρετικά απαιτητικό ρόλο. Ο Ζουμπιμέντι έγινε ο παίκτης που συνδέει την άμυνα με τη μεσαία γραμμή, ελέγχει τον ρυθμό, καλύπτει τους χώρους και αποτελεί βασικό σημείο για την ανάπτυξη της ομάδας. Ο νεοφερμένος προπονητής του Ολυμπιακού τον εμπιστεύθηκε από νωρίς και η εξέλιξή του διεθνή χαφ αποτελεί ίσως το καλύτερο παράδειγμα της προπονητικής ικανότητας του Αλγουαθίλ. Ο Ζουμπιμέντι δρέπει τους καρπούς των προσπαθειών τους έχοντας κατακτήσει Euro και Μουντιάλ με την Ισπανία, αλλά και το πρωτάθλημα Αγγλίας με την Άρσεναλ.

Το κερδισμένο στοίχημα με τον Λε Νορμάν

Η ιστορία του Ρομπέν Λε Νορμάν είναι διαφορετική και ίσως ακόμη πιο χαρακτηριστική για τον τρόπο δουλειάς του Αλγουαθίλ. Δεν επρόκειτο για ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα των ακαδημιών της Σοσιεδάδ ούτε για ένα παιδί που όλοι περίμεναν να φτάσει στην κορυφή.



Ο γεννημένος στη Γαλλία κεντρικός αμυντικός πέρασε αρχικά από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Σοσιεδάδ και ο Αλγουαθίλ του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην ανδρική ομάδα.



Στη συνέχεια τον καθιέρωσε και του εμπιστεύτηκε έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στα μετόπισθεν της ομάδας. Ο Λε Νορμάν ανταπέδωσε αυτή την εμπιστοσύνη καταφέρνοντας να εξελιχθεί σε βασικό στόπερ μιας ομάδας που πήρε μέρος στο Champions League. Η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Διεθνής με την Ισπανία, 167 συμμετοχές στη Σοσιεδάδ και μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Αλγουαθίλ κατάφερε ουσιαστικά να μετατρέψει έναν σχετικά άγνωστο αμυντικό σε παίκτη διεθνούς επιπέδου.