Έτοιμη για την πρεμιέρα στο Champions League η Κόμο: «Γράφεται ιστορία στη λίμνη…» (vid)

Ιστορική πρεμιέρα έχει σήμερα η Κόμο στο Champions League, όπου υποδέχεται στο ανακαινισμένο «Σινιγκάλια» τη Λειψία.

Ντεμπούτο στο Champions League κάνει απόψε η Κόμο, καθώς υποδέχεται τη Λειψία για την 1η αγωνιστική της League Phase στο ανακαινισμένο «Σινιγκάλια». Η ιταλική ομάδα δεν έχει αγωνιστεί ποτέ πριν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και άπαντες ανυπομονούν να δουν το… σεντόνι.

Η Κόμο ετοίμασε ένα πανέμορφο βίντεο, στο οποίο πρωταγωνιστεί το γήπεδό της που θα φιλοξενήσει το ματς και έχει ως μότο το «γράφεται ιστορία στη λίμνη…».

Σε αυτό το γήπεδο θα αγωνιστεί και η ΑΕΚ, που θα αντιμετωπίσει την Κόμο στις 24/11, για την 5η αγωνιστική.