Champions League: Με αέρα η Ρόμα στην Κωνσταντινούπολη, από νωρίς και με Χάρι Κέιν η Μπάγερν

Η... τρίτη δόση για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League διεξάγεται το βράδυ της Πέμπτης (10/9).

Εκεί όπου το πρόγραμμα είναι λιγότερο «λαμπερό» σε σχέση με το διήμερο που προηγήθηκε, αλλά περιλαμβάνει εξαιρετικά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ξεχωρίζουν αυτές ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε - Ρόμα και Μπάγερν Μονάχου - Μπόντο Γκλιμτ.

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Στο Sukru Saracoglu της Κωνσταντινούπολης, η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 19:45. Η Φενέρ τερμάτισε δεύτερη στο περσινό πρωτάθλημα Τουρκίας, μετά από επική μάχη με την Γαλατάσαραϊ. Στα προκριματικά του Champions League απέκλεισε τις Γκόρνικ, Στουρμ Γκρατς και Λυών, μετά από μια επεισοδιακή ρεβάνς στη Γαλλία. Προβληματικό το ξεκίνημα της στην Super Lig, καθώς μετά την ήττα 1-2 στο ντέρμπι με την Μπεσίκτας, είναι ήδη στο -4 από την κορυφή. Κινήθηκε εντυπωσιακά στο μεταγραφικό παζάρι, αφού μπορεί να έχασε παίκτες όπως οι Ταλίσκα, Άμραμπατ, Λιβάκοβιτς, Φρεντ και Ντιέγκο Κάρλος, ωστόσο απέκτησε τους Γκρίνγουντ, Μουρίκι, Οπόνγκ, Άκε και Λουκάκου.

Super Ενισχυμένη με νίκη της Ρόμα, να σκοράρει ο Μάλεν & να δεχτεί κάρτα ο Γιούκσεκ

Η Ρόμα πήρε το απευθείας εισιτήριο για τη League Phase, από την 3η θέση της περσινής Serie A, πίσω από Ίντερ και Νάπολι. Με το φετινό της ξεκίνημα μοιάζει αποφασισμένη να μπει στην κουβέντα για την διεκδίκηση του σκουντέτο. Επικράτησε 4-0 της Φιορεντίνα, με το ίδιο σκορ της Λέτσε και ακολούθησε το 2-1 επί της Αταλάντα για το 3/3 στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Ξεκάθαρα ενισχυμένη μέσα από την διαδικασία των μεταγραφών η Ρόμα, δεν έχασε κάποιον πολύ σημαντικό παίκτη, αντιθέτως απέκτησε τους Κάστρο, Μόρα, Κουλιεράκη, Μολίνα, Ντε Ρουν, Τζιλάρντι και με κανονική μεταγραφή τον Μάλεν. Με μεγαλύτερο βάθος λύσεων στο ρόστερ, ο Γκασπερίνι μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα πλέον τα συνεχόμενα ματς.

H Φενέρ διαθέτει εξαιρετικές μονάδες, με ταλέντο, ποιότητα και εμπειρία. Χρειάζεται χρόνο ακόμη ωστόσο για να βρει ρυθμό, χημεία και αυτοματισμούς. Η Ρόμα πείθει περισσότερο αυτή την εποχή, διατηρεί την περσινή της ομοιογένεια και έχει αφομοιώσει πλέον σε μεγάλο βαθμό την φιλοσοφία του προπονητή. Το συνδυαστικό στοίχημα Goal/Goal & Μάλεν 2+ κερδισμένα φάουλ & Over 4,5 κάρτες σε απόδοση 6.10 στο Bet Builder της Stoiximan.

Στις 22:00, στην Allianz Arena του Μονάχου, η Μπάγερν υποδέχεται την Μπόντο Γκλιμτ. Η ομάδα του Κομπανί κατέκτησε το νταμπλ πέρσι στη Γερμανία με χαρακτηριστική άνεση και αποφάσισε να διατηρήσει το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ και για την φετινή σεζόν. Παλίνια και Γκορέτσκα ήταν οι πιο ηχηρές αποχωρήσεις, ενώ αποκτήθηκαν οι παικταράδες Σαϊμπαρί και Μπράουν, όπως και ο φέρελπις Σαπόκο Εντιαγέ. Η Μπάγερν κατέκτησε το εγχώριο Super Cup στο ξεκίνημα της σεζόν και ακολούθησαν το 5-1 επί της Στουτγκάρδης στην πρεμιέρα της Bundesliga, αλλά και το 4-1 επί της Όσναμπρικ για το Κύπελλο. Γρήγορα ωστόσο ήρθε και η πρώτη φετινή απώλεια, στο εκτός έδρας 0-0 με τη Σάλκε για την 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Γεγονός που έφερε την Μπάγερν εκτός κορυφής για πρώτη φορά μετά από... 65 αγωνιστικές.

Βλέπεις εδώ το νέο Blog με αναλύσεις και προγνωστικά.

Το project της Μπόντο Γκλιμτ είναι από τα πλέον θελκτικά στην ποδοσφαιρική Ευρώπη. Το πλάνο της είναι ρεαλιστικό, βιώσιμο και της επιτρέπει να ανεβαίνει σκαλοπάτια κάθε χρόνο με συνέπεια. Είναι αήττητη στα 18 πιο πρόσφατα επίσημα παιχνίδια της, με απολογισμό 14 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα. Στην προκριματική φάση του Champions League απέκλεισε την Ουνιόν Σεντ Σιλουάζ στην παράταση της ρεβάνς και μετά από θρίλερ συνολικά 210 λεπτών, ενώ στη συνέχεια «καθάρισε σαν αυγό» τη Ναϊμέχεν με το συνολικό 6-1. Στην Eliteserien τρέχει ρεκόρ 15Ν-2Ι-2Η και είναι πρωτοπόρος, στο +3 από την δεύτερη Βίκινγκ.

Δεν τίθεται συζήτηση για το φαβορί, καθώς η διαφορά ποιότητας, ταλέντου και δυναμικής είναι τεράστια. Μπορεί ωστόσο η Μπόντο Γκλιμτ να συνδράμει σε ένα ματς υψηλού ρυθμού και τερμάτων. Το συνδυαστικό στοίχημα Over 1,5 γκολ 1ο ημίχρονο & Μπράουν 47+ πάσες & Κέιν 2+ γκολ σε απόδοση 4.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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