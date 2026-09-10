Επέστρεψε ο Τσάλοβ - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ

Ο Φιόντορ Τσάλοβ επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζοντας τη θεραπεία του μετά το χειρουργείο - Τα νεότερα από το ιατρικό δελτίο και τη σημερινή (10/9) προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Οι ασπρόμαυροι βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (10/9) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League κόντρα στον Άρη στην Τούμπα.

Ο Φιόντορ Τσάλοβ -όπως είχε ενημερώσει πρόσφατα μέσω του προσωπικού του λογαριασμού- επέστρεψε στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιήσει το υπόλοιπο κομμάτι της αποθεραπείας του, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στις αρχές Ιουλίου.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και κορόιδο και στη συνέχεια οι παίκτες δούλεψαν σε ένα παιχνίδι κατοχής. Ακολούθησαν ασκήσεις αμυντικής και επιθετικής τακτικής, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με δίτερμα.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ , Γιαννούλης , Σαρρής και Τσάλοφ ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ οι Ντεσπόντοφ , Λουσέ και Χατζηδιάκος συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο.



Η επόμενη προπόνηση του Δικεφάλου είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Παρασκευής».