Αξιόμαχη εκτός έδρας η Σαχτάρ Ντονέτσκ, σερί νικών στο Φάλκενμπεργκ η Έστερ

Αϊντχόφεν και Σαχτάρ Ντονέτσκ συναντιούνται στην πρεμιέρα της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, σε ένα ματς από το οποίο και οι δύο υπολογίζουν να πάρουν βαθμό ή βαθμούς. Στη Β’ Σουηδίας, η 3η Φάλκενμπεργκ υποδέχεται την 8η Έστερ και τις δύο ομάδες χωρίζουν 5 βαθμοί.

Αϊντχόφεν και Σαχτάρ είχαν συναντηθεί και το 2024 στη League Phase. Οι Ουκρανοί προηγήθηκαν με 2-0 στο ημίχρονο, για να ηττηθούν τελικά με 3-2 έπειτα από γκολ που δέχτηκαν στο 87’, το 90’ και το 95’!

Με εντός έδρας ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Φορτούνα Σίταρντ ξεκίνησε η πρωταθλήτρια Αϊντχόφεν το φετινό πρωτάθλημα, όμως στη συνέχεια πέτυχε 4 νίκες: 2-1 την Εξέλσιορ, 5-1 την Γκρόνινγκεν, 6-1 την Ουτρέχτη και 3-1 τον Άγιαξ, το περασμένο Σάββατο, σε ένα ματς όπου δέχτηκε έξι κίτρινες. Τιμωρημένος είναι ο αρχηγός Μάουρο Ζούνιορ (αμυντικός). Η Σαχτάρ έχει να επιδείξει επίσης 4 νίκες σε 5 αγώνες πρωταθλήματος και βρίσκεται όπως και η αποψινή της αντίπαλος στη 2η θέση του εγχώριου πρωταθλήματος. Μετέχει στα ευρωπαϊκά Κύπελλα εδώ και 29 χρόνια, έχοντας κατακτήσει και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ πριν από 17 έτη. Έχασε μόνο στο 1/10 τελευταία διεθνή παιχνίδια της ως φιλοξενούμενη, στο πιο πρόσφατο, με την Κρίσταλ Πάλας στον ημιτελικό του Κόνφερενς Λιγκ τον Μάη. Έχει την εμπειρία και την ικανότητα να σταθεί όρθια στο «Φίλιπς Στάντιον».

Πριν από 6 χρόνια η Φάλκενμπεργκ έπαιζε στην Α’, όμως με δύο διαδοχικούς υποβιβασμούς βρέθηκε στη Γ’. Εκεί έμεινε τρεις περιόδους, για να επανέλθει στη Β’ πέρσι όπου τερμάτισε 5η. Τώρα μάχεται για την απευθείας άνοδο που προσφέρουν οι δύο πρώτες θέσεις, ή έστω ένα πλασάρισμα στην 4άδα που θα οδηγήσει σε μπαράζ. Το Σάββατο πάντως ηττήθηκε με 2-1 από την 9η Όντεφολντ, δεχόμενη το γκολ στα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, ισοφαρίζοντας στο 23’ και χάνοντας τελικά το ματς με τέρμα στο 65’. Ήταν το 4ο σερί παιχνίδι που δέχεται γκολ. Από ήττα έρχεται και η Έστερ, το 1-2 από την 5η Νόρντικ Γιουνάιτεντ. Βρήκε δίχτυα στα 12/14 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, ενώ έχει δεχτεί τον ίδιο αριθμό τερμάτων με τη σημερινή της αντίπαλο, 32 σε 22 ματς. Παράλληλα, τρέχει και πολύ καλή παράδοση στο Φάλκενμπεργκ, μετρώντας 5 σερί νίκες εκεί και έχοντας να ηττηθεί 7 διαδοχικά ματς στη συγκεκριμένη πόλη.

Από ήττα έρχονται οι δύο ομάδες, οι οποίες έχουν την ίδια αμυντική επίδοση. Με την παράδοση υπέρ της, η Έστερ προσφέρει υψηλή τιμή σε περίπτωση νίκης της στην ενότητα «στοίχημα χωρίς ισοπαλία».

900. ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΣΑΧΤΑΡ ΝΤ. Χ2 2,62

905. ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ - ΕΣΤΕΡ 2 DNB 2,82