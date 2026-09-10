Επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Η εποχή του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό ξεκινά και επίσημα, καθώς η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψή του.

Την έναρξη συνεργασίας με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού ανακοίνωσε η ΠΑΕ, πιάνοντας και επίσημα δουλειά. Ο Βάσκος προπονητής διαδέχεται τον συντοπίτη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και καλείται να οδηγήσει τους Πειραιώτες στον δρόμο των επιτυχιών.

Με πολυετή θητεία στον πάγκο της Ρασίνγκ Σανταντέρ και ένα πέρασμα από τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ, ο Ολυμπιακός αποτελεί τον τρίτο σταθμό της προπονητικής του καριέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή κ. Ιμανόλ Αλγκουαθίλ Μπαρενετσέα.

Γεννημένος στις 4 Ιουλίου 1971 στην πόλη Orio, στη Χώρα των Βάσκων, αποτελεί γέννημα θρέμμα της Real Sociedad, την οποία υπηρέτησε επί σειρά ετών τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

Ο 55χρονος τεχνικός κάθισε στον πάγκο της πρώτης ομάδας της Real Sociedad για 6,5 σεζόν, από το 2018 έως το 2025, με απολογισμό 330 παιχνίδια. Με αυτόν στην τεχνική ηγεσία κατακτήθηκε το Copa del Rey τo 2021.

Τελευταία του ομάδα πριν από τον Ολυμπιακό ήταν η Al-Shabab της Σαουδικής Αραβίας.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καλωσορίζει στην οικογένειά της τον κ. Αλγκουαθίλ.