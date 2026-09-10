Ντιέγκο Κόστα, Γιάκιτς και... Άρης: Οι σκέψεις του Λίσι για το ντέρμπι της Τούμπας

Δύο νέα πρόσωπα έκαναν την εμφάνιση τους στις τελευταίες προπονήσεις του ΠΑΟΚ - Ντιέγκο Κόστα και Κριστιάν Γιάκιτς βρίσκονται... ψηλά στο μπλοκάκι του Αλέσιο Λίσι για το ντέρμπι με τον Άρη.

Δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι για τους ασπρόμαυρους, αυτή τη φορά στην Τούμπα με αντίπαλο τον Άρη για την 4η αγωνιστική της Super League, στην προτελευταία «στροφή» πριν τη μεγάλη -20ημερη- διακοπή για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων.

Μία διακοπή που θα δώσει την ευκαιρία (και) στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι να ενσωματώσει τις νέες προσθήκες (Ντιέγκο Κόστα και Κριστιάν Γιάκιτς), αλλά και δεύτερον και ίσως πιο σημαντικό να επιστρέψουν αρκετοί παίκτες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα «πιτς» με διάφορους τραυματισμούς.

Κόστα για ντεμπούτο, Γιάκιτς στο... προσκήνιο

Με δύο νέα πρόσωπα διεξήχθη η χθεσινή (9/9) προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, καθώς τόσο ο Κροάτης χαφ όσο και ο Βραζιλιάνος στόπερ τέθηκαν στη διάθεση του Ιταλού τεχνικού με... φόντο το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Παρόμοιες αλλά και κάπως διαφορετικές οι δύο περιπτώσεις. Όσον αφορά τον Ντιέγκο Κόστα, ήρθε το περασμένο Σάββατο (4/9) στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας ατομικό πρόγραμμα στην Τούμπα την Κυριακή, αφού η υπόλοιπη ομάδα βρέθηκε στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Τη Δευτέρα έγινε η πρώτη του γνωριμία με το γκρουπ και χθες συμμετείχε στη δεύτερη του «ασπρόμαυρη» προπόνηση. Μόλις τέσσερις μέρες πριν «πατήσει» στην Ελλάδα είχε δώσει τον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της Κράσνονταρ, κάτι που σημαίνει ότι βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστικό ρυθμό.

Σε συνδυασμό μάλιστα, με τον τραυματισμό του Παντελή Χατζηδιάκου αλλά και την αποβολή του Αρίτζ Ελουστόντο, είναι αρκετά πιθανό να πάρει με το... καλησπέρα φανέλα βασικού δίπλα στον Γιάννη Μιχαηλίδη. Το έτερο σενάριο βάζει τον Μπαταούλα στην αρχική σύνθεση, κάτι το οποίο θα αποφασιστεί τις επόμενες μέρες από το τεχνικό τιμ του Δικεφάλου.

Μόλις λίγες ώρες μετράει στη Θεσσαλονίκη ο Κριστιάν Γιάκιτς, ο οποίος έφτασε την Τρίτη (8/9) στην πόλη, παρουσιάστηκε την Τετάρτη και λίγα λεπτά αργότερα φόρεσε την ασπρόμαυρη φανέλα, συμμετέχοντας στο πλήρες πρόγραμμα της προπόνησης του ΠΑΟΚ.

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, θα είναι με τη σειρά του διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Άρη, πιθανότατα προερχόμενος από τον πάγκο, αφού ο Γκρεγκ Τέιλορ εξέτισε την ποινή του και φωνάζει «παρών», διεκδικώντας τη θέση στο «έξι». Δεν αποκλείεται πάντως, με δύο εκτός έδρας ματς να ακολουθεί (Ατρόμητος και Παναιτωλικός) ο χρόνος τόσο στη θέση των χαφ, όσο και στις υπόλοιπες γραμμές, να μοιραστεί από τον Αλέσιο Λίσι.