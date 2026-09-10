Όλε Μποκ για Καρέτσα: «Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών»

Θετικά είναι τα νέα για την κατάσταση υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, μετά την αδιαθεσία που ένιωσε στον αγώνα της Ντόρτμουντ στο Champions League κόντρα στη Βιγιαρεάλ.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Έως τώρα δεν υπάρχει κάποιο ανησυχητικό εύρημα και όλα δείχνουν πως η αδιαθεσία προήλθε από αφυδάτωση.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ Όλε Μποκ αναφέρθηκε στην κατάσταση του Καρέτσα, μεταφέροντας ένα πρώτο μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά τόνισε πως οι εξετάζεις συνεχίζονται.

«Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών. Γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μπουκ ξεκαθάρισε, παράλληλα, πως αυτή τη στιγμή προέχει αποκλειστικά η υγεία του νεαρού ποδοσφαιριστή και όχι η αγωνιστική του παρουσία. «Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πάνω απ' όλα, η υγεία του ανθρώπου και του ποδοσφαιριστή», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Καρέτσας δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Σαββάτου (12/9, 16:30) με την Πάντερμπορν, ανεξάρτητα από την πορεία των εξετάσεων.

