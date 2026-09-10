Όλε Μποκ για Καρέτσα: «Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών»

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Έως τώρα δεν υπάρχει κάποιο ανησυχητικό εύρημα και όλα δείχνουν πως η αδιαθεσία προήλθε από αφυδάτωση.
Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ Όλε Μποκ αναφέρθηκε στην κατάσταση του Καρέτσα, μεταφέροντας ένα πρώτο μήνυμα αισιοδοξίας, αλλά τόνισε πως οι εξετάζεις συνεχίζονται.
«Είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών. Γίνονται περαιτέρω εξετάσεις και θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος της υπόθεσης, ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Μπουκ ξεκαθάρισε, παράλληλα, πως αυτή τη στιγμή προέχει αποκλειστικά η υγεία του νεαρού ποδοσφαιριστή και όχι η αγωνιστική του παρουσία. «Είναι αυτονόητο ότι η προτεραιότητά μας είναι, πάνω απ' όλα, η υγεία του ανθρώπου και του ποδοσφαιριστή», είπε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο Καρέτσας δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Σαββάτου (12/9, 16:30) με την Πάντερμπορν, ανεξάρτητα από την πορεία των εξετάσεων.
Ole Book on Konstantinos Karetsas:— BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 10, 2026
"He is doing well, given the circumstances. Further examinations are underway; we want to get to the very bottom of this matter."
"It goes without saying that our priority is, first and foremost, the health of the individual and the player. He…