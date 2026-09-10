Ανησυχητική αποκάλυψη στην Ντόρτμουντ: Κι άλλος νεαρός παίκτης με πρόβλημα στο κυκλοφορικό

Λίγες ώρες πριν την αδιαθεσία του Καρέτσα, ένας 17χρονος άσος της ομάδας Νέων παρουσίασε την ίδια αδυναμία να συνεχίσει να παίζει.

Ανησυχία προκαλεί στο Ντόρτμουντ η αποκάλυψη της τοπικής εφημερίδας «Ruhr Nachrichten», ότι λίγες ώρες πριν νιώσει αδιαθεσία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο ματς του Champions League, ανάλογο περιστατικό είχε συμβεί στον αγώνα της Κ19 για το Youth League.

Στον αγώνα των ομάδων Κ19 της Ντόρτμουντ και της Βιγιαρεάλ ο 17χρονος αμυντικός Γιαν-Λούκα Ρίντλ αφού στην ανάπαυλα παραπονέθηκε για... δυσφορία, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 68' καθώς αδυνατούσε να συνεχίσει!

Και στις δυο περιπτώσεις, το πρόβλημα που προκάλεσε την αδιαθεσία των παικτών ήταν στο κυκλοφορικό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ριντλοείχε υψηλό πυρετό και έδειχνε να έχει αφυδατωθεί με αποτέλεσμα μόλις έγινε αλλαγή να τον ξαπλώσουν στο χορτάρι και να του χορηγήσουν ορό, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο! Εκεί διαπιστώθηκε όντως ότι είχε υποστεί αφυδάτωση, αλλά αργά το βράδυ πήρε εξιτήριο χωρίς όμως να υπάρχει νεότερο ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης του.

Ο CEO της Ντόρτμουντ Λαρς Ρίκεν δήλωνε το βράδυ της Τρίτης αναφερόμενος στον Καρέτσα ότι «το πρόβλημα στο κυκλοφορικό προέκυψε από το πουθενά», αλλά το γεγονός ότι είχε σημειωθεί ανάλογο περιστατικό λίγες ώρες πριν, προκαλεί ερωτήματα.