Δευτέρα με Καλαμάτα, το κυρίως «μενού» Κυριακή: Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι ασπρόμαυροι έμαθαν σήμερα (10/9) το πρόγραμμα τους μέχρι και τη 16η αγωνιστική της φετινής Super League και συγκεκριμένα μέχρι τις 9 Ιανουαρίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στο «Χαριλάου».
Η πλειοψηφία των αγώνων του Δικεφάλου θα πραγματοποιηθούν Κυριακή, με τον εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα (12/10) να διεξάγεται Δευτέρα στις 18:00, ενώ αντίστοιχα στα τέλη του Δεκέμβρη ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην Τρίπολη τον Αστέρα, με την αναμέτρηση να ορίζεται για το Σάββατο (19/12).
Μένει να γίνει γνωστό και το πλήρες καλεντάρι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, στο οποίο οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά Ατρόμητο (εκτός), ΑΕΚ (εντός) και Καλαμάτα (εκτός).
|Ημερομηνία
|Διοργάνωση
|Ώρα
|Αγώνας
|
13 Σεπτεμβρίου
|4η αγωνιστική Super League
|21:00
|ΠΑΟΚ - Άρης
|16-17 Σεπτεμβρίου
|2η αγωνιστική Κυπέλλου
|Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
|
20 Σεπτεμβρίου
|5η αγωνιστική Super League
|21:00
|Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ
|
21 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου
|International Break
|
12 Οκτωβρίου
|6η αγωνιστική Super League
|18:00
|ΠΑΟΚ - Καλαμάτα
|
18 Οκτωβρίου
|7η αγωνιστική Super League
|21:00
|ΠΑΟΚ - Ηρακλής
|
25 Οκτωβρίου
|8η αγωνιστική Super League
|20:00
|ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
|
27-29 Οκτωβρίου
|3η αγωνιστική Κυπέλλου
|ΠΑΟΚ - ΑΕΚ
|
1 Νοεμβρίου
|9η αγωνιστική Super League
|19:00
|ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης
|
8 Νοεμβρίου
|10η αγωνιστική Super League
|21:00
|Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ
|
9 - 17 Νοεμβρίου
|International Break
|
22 Νοεμβρίου
|11η αγωνιστική Super League
|19:30
|ΠΑΟΚ - Κηφισιά
|
29 Νοεμβρίου
|12η αγωνιστική Super League
|21:00
|ΑΕΚ-ΠΑΟΚ
|
2 Δεκεμβρίου
|4η αγωνιστική Κυπέλλου
|Καλαμάτα - ΠΑΟΚ
|
6 Δεκεμβρίου
|13η αγωνιστική Super League
|19:30
|ΠΑΟΚ - Βόλος
|
13 Δεκεμβρίου
|14η αγωνιστική Super League
|19:30
|ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
|
19 Δεκεμβρίου
|15η αγωνιστική Super League
|19:30
|Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
|22-23 Δεκεμβρίου
|Πλέι οφ Κυπέλλου
|10 Ιανουαρίου
|16η αγωνιστική Super League
|19:30
|Άρης - ΠΑΟΚ