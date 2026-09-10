Δευτέρα με Καλαμάτα, το κυρίως «μενού» Κυριακή: Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα

Κυριακή ορίστηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα - Σάββατο στην Τρίπολη, Δευτέρα με την Καλαμάτα στην Τούμπα.

Οι ασπρόμαυροι έμαθαν σήμερα (10/9) το πρόγραμμα τους μέχρι και τη 16η αγωνιστική της φετινής Super League και συγκεκριμένα μέχρι τις 9 Ιανουαρίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στο «Χαριλάου».

Η πλειοψηφία των αγώνων του Δικεφάλου θα πραγματοποιηθούν Κυριακή, με τον εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα (12/10) να διεξάγεται Δευτέρα στις 18:00, ενώ αντίστοιχα στα τέλη του Δεκέμβρη ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην Τρίπολη τον Αστέρα, με την αναμέτρηση να ορίζεται για το Σάββατο (19/12).

Μένει να γίνει γνωστό και το πλήρες καλεντάρι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, στο οποίο οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά Ατρόμητο (εκτός), ΑΕΚ (εντός) και Καλαμάτα (εκτός).