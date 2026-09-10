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Δευτέρα με Καλαμάτα, το κυρίως «μενού» Κυριακή: Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα

Ποδόσφαιρο
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Κυριακή ορίστηκε η συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα - Σάββατο στην Τρίπολη, Δευτέρα με την Καλαμάτα στην Τούμπα.

Οι ασπρόμαυροι έμαθαν σήμερα (10/9) το πρόγραμμα τους μέχρι και τη 16η αγωνιστική της φετινής Super League και συγκεκριμένα μέχρι τις 9 Ιανουαρίου, όταν και θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Άρη στο «Χαριλάου».

Η πλειοψηφία των αγώνων του Δικεφάλου θα πραγματοποιηθούν Κυριακή, με τον εντός έδρας αγώνα με την Καλαμάτα (12/10) να διεξάγεται Δευτέρα στις 18:00, ενώ αντίστοιχα στα τέλη του Δεκέμβρη ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στην Τρίπολη τον Αστέρα, με την αναμέτρηση να ορίζεται για το Σάββατο (19/12).

Μένει να γίνει γνωστό και το πλήρες καλεντάρι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, στο οποίο οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά Ατρόμητο (εκτός), ΑΕΚ (εντός) και Καλαμάτα (εκτός).

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ ως την αλλαγή του χρόνου
Ημερομηνία Διοργάνωση Ώρα Αγώνας

13 Σεπτεμβρίου
 		 4η αγωνιστική Super League 21:00 ΠΑΟΚ - Άρης 
16-17 Σεπτεμβρίου 2η αγωνιστική Κυπέλλου   Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

20 Σεπτεμβρίου  
 		 5η αγωνιστική Super League 21:00 Παναιτωλικός - ΠΑΟΚ

21 Σεπτεμβρίου - 6 Οκτωβρίου
 		 International Break    

12 Οκτωβρίου
 		 6η αγωνιστική Super League 18:00 ΠΑΟΚ - Καλαμάτα

18 Οκτωβρίου
 		 7η αγωνιστική Super League 21:00 ΠΑΟΚ - Ηρακλής

25 Οκτωβρίου
 		 8η αγωνιστική Super League 20:00 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ

27-29 Οκτωβρίου
 		 3η αγωνιστική Κυπέλλου   ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

1 Νοεμβρίου 
 		 9η αγωνιστική Super League 19:00 ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης

8 Νοεμβρίου
 		 10η αγωνιστική Super League 21:00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

9 - 17 Νοεμβρίου
 		 International Break    

22 Νοεμβρίου  
 		 11η αγωνιστική Super League 19:30 ΠΑΟΚ - Κηφισιά

29 Νοεμβρίου  
 		 12η αγωνιστική Super League 21:00 ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

2 Δεκεμβρίου
 		 4η αγωνιστική Κυπέλλου    Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

6 Δεκεμβρίου  
 		 13η αγωνιστική Super League 19:30 ΠΑΟΚ - Βόλος

13 Δεκεμβρίου 
 		 14η αγωνιστική Super League 19:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

19 Δεκεμβρίου
 		 15η αγωνιστική Super League 19:30 Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ
22-23 Δεκεμβρίου Πλέι οφ Κυπέλλου    
10 Ιανουαρίου 16η αγωνιστική Super League  19:30 Άρης - ΠΑΟΚ
Δευτέρα με Καλαμάτα, το κυρίως «μενού» Κυριακή: Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα