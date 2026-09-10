Φορτούνης και Ρέτσος αποχαιρέτησαν τον Μεντιλίμπαρ: «Σε ευχαριστούμε για όλα»

Ο Κώστας Φορτούνης και ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχαιρέτησαν τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στον σύλλογο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την ομάδα του Ολυμπιακού έπειτα από μια σπουδαία περίοδο δυόμιση χρόνων στον πάγκο των Πειραιωτών, με τους Φορτούνη και Ρέτσο να αποχαιρετούν τον Βάσκο τεχνικό.

Συγκεκριμένα, οι δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές, υπήρξαν βασικά... γρανάζια τη χρονιά που ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League υπό της οδηγίες του Μεντιλίμπαρ και για αυτό ευχαρίστησαν τον 65χρονο για την προσφορά του στον σύλλογο και για όσες στιγμές έζησαν μαζί.

Το μήνυμα του Παναγιώτη Ρέτσου:

«Mister,ευχαριστώ για όλα.

Για την εμπιστοσυνη, τη νοοτροπία και τη σφραγίδα που άφησες στον Ολυμπιακό.

Ένας αυθεντικός άνθρωπος.

Όσα ζήσαμε και πετύχαμε αυτά τα χρόνια θα μείνουν για πάντα σε μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους Tony & Fran,χαρούμενος που σας γνώρισα και δούλεψαμε μαζι!

Μια διαδρομή που θα μείνει.

Καλη συνέχεια.

Gracias Por todo!».

Το μήνυμα του Κώστα Φορτούνη:

«Coach, σε ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε και περάσαμε μαζί στον Ολυμπιακό. Για όσα μου έμαθες, για την εμπιστοσύνη σου και για όλες τις μεγάλες στιγμές που μοιραστήκαμε. Tony και Fran σας ευχαριστώ για όλα! Μέσα από την καρδιά μου καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες!».