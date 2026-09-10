Προς 7 ξένους η σεζόν 2027-28 στην GBL: Πέρασε η πρόταση του ΕΣΑΚΕ

Στη σημερινή Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΕ αποφασίστηκε από τις ομάδες η χρησιμοποίηση ως και 7 ξένων στο πρωτάθλημα της GBL από τη σεζόν 2027-28.

Βασικός άξονας της συζήτησης στη σημερινή ΓΣ του ΕΣΑΚΕ ήταν η αύξηση των ξένων παικτών στο ελληνικό πρωτάθλημα από τη νέα σεζόν από έξι σε επτά.

Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίστηκε από την πλειοψηφία με οκτώ ομάδες να δηλώνουν υπέρ, 4 κατά και μία να επιλέγει το λευκό, ενώ η Δόξα Λευκάδας δεν είχε δικαίωμα ψήφου.

Μέχρι και τη φετινή σεζόν (2026-27) οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιούν σε κάθε αγώνα ως έξι ξένους, κάτι που αναμένεται να αλλάξει την επόμενη χρονιά.

Η εν λόγω πρόταση των ομάδων και του ΕΣΑΚΕ θα κατατεθεί στην ΕΟΚ προκειμένου να προχωρήσει και να υλοποιηθεί, εφόσον πάρει τη σχετική έγκριση από την Ομοσπονδία.