Ένας ακόμα πολύ επικίνδυνος τελικός, άλλο ένα πρέπει για τον Παναθηναϊκό!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το παιχνίδι με την Κηφισιά, που είναι πολύ επικίνδυνο και έχει σημάνει συναγερμός στον Παναθηναϊκό, για να παρουσιαστεί, όπως πρέπει και να πάρει τη νίκη.

Στο πρωτάθλημα διαχρονικά ξέρουμε, ότι τους τίτλους τους δίνουν κυρίως τα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες. Ντέρμπι άλλα θα κερδίσεις, άλλα θα χάσεις σε άλλα θα φέρεις ισοπαλία. Αν καταφέρεις, όμως και δεν έχεις απώλειες, η έχεις τις μικρότερες απώλειες από όλους στα μικρομεσαία παιχνίδια, τότε γίνεσαι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Και ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, που έμεινε εκτός από την διεκδίκηση του πρωταθλήματος συνέβη, διότι έχασε πολλούς βαθμούς από τις μικρομεσαίες ομάδες.

Σε μία ανάλογη συνθήκη πέρυσι o Παναθηναϊκός τέτοια εποχή έπαιζε με την Κηφισιά στον Βόλο σαν φιλοξενούμενος. Η Κηφισιά νίκησε με 3-2 και μετά από λίγες ημέρες ο Παναθηναϊκός άλλαξε προπονητή. Μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ με 3-1 ο Παναθηναϊκός πήρε ένα ψυχολογικό αβαντάζ, που δεν πρέπει να το χάσει την Πέμπτη το βράδυ στο ΟΑΚΑ.

Η Κηφισιά είναι μία πολύ καλή ομάδα, που έκοψε δύο βαθμούς από την ΑΕΚ στην Λεωφόρο σε ένα παιχνίδι, που η ομάδα του Λέτο μπορούσε βάση των ευκαιριών να νικήσει. Ο Λέτο έχει καταφέρει και φέτος με άλλους παίκτες να φτιάξει μία ομάδα, που παίζει μπάλα, έχει επιθετική φιλοσοφία και είναι πολύ επικίνδυνη μεσοεπιθετικά. Ο Λέτο κόντρα στον Παναθηναϊκό έχει και ένα κίνητρο παραπάνω να νικήσει, διότι θέλει να δείξει, να αποδείξει ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα καθήσει στον πάγκο.

Μαθαίνω, ότι ο Νίστρουπ από την Κυριακή το βράδυ και λίγο μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ έχει σημάνει συναγερμό. Μιλάει στους παίκτες για την Κηφισιά και πόσο καλή ομάδα είναι και ότι πρέπει να ξεχάσουν τι έγινε με τον ΠΑΟΚ και να ρίξουν όλο το βάρος στην επόμενη αντίπαλό τους. Ο Δανός τεχνικός έχει κάνει μία λεπτομερή ανάλυση της Κηφισιάς και στόχος του είναι να παρουσιάσει μία ομάδα πνευματικά έτοιμη, για να μπει δυνατά στο παιχνίδι και να το πάρει.

Σε αυτό θα βοηθήσει και όσο πιο γεμάτο είναι το ΟΑΚΑ. Οσο πιο πολύ κόσμο θα έχει τόσο το καλύτερο για την ομάδα, που έχει ανάγκη την βοήθεια του κόσμου, για να νιώθει την έδρα και να πάρει ένα ακόμα παιχνίδι. Το σκεπτικό όλων στον Παναθηναϊκό είναι, ότι όλα τα ματς ειδικά στο πρωτάθλημα είναι τελικοί.

Απόψε το βράδυ ο Παναθηναϊκός δίνει έναν ακόμα επικίνδυνο τελικό με μεγάλο το πρέπει της νίκης, που αν έρθει θα τον φέρει στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναιτωλικό, τον οποίο αντιμετωπίζει την Κυριακή. Πάμε δυνατά και μόνο με συσπείρωση μπορείς να φθάσεις μέχρι το τέλος.

*Με ενδιαφέρον εδώ και δύο ημέρες βλέπω από δηλώσεις τον πανικό κάποιων αντιπάλων μόλις μετά από τη δεύτερη νίκη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα σε ισάριθμα παιχνίδια. Είναι αρχή ακόμα, φαντάζομαι τα ανέκδοτα που θα ακούσουμε, αν η ομάδα συνεχίσει αυτή την πορεία.

*Σημαία όλης της προπαγάνδας των άλλων έχει γίνει ένα πέναλτι που έγινε υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπρεπε να δοθεί διότι υπήρχε πιο πριν φάουλ στον Κάνγκουα. Την ίδια φάση με τον Σπόραρ να ανατρέπεται στο Καραισκάκη την έπνιξαν και αυτοί, που τώρα φωνάζουν για πέναλτι, τότε έλεγαν ότι δεν είναι. Και τότε ο Παναθηναϊκός έχασε ενα πρωτάθλημα, διότι πριν το πέναλτι δεν έγινε κάποιο φάουλ που έπρεπε να δοθεί σε βάρος του Παναθηναϊκού. Με λένε Ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω και η προπαγάνδα πάει σύννεφο.