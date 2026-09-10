ΠΑΟΚ: Ενέταξε στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα τη Γ.Ε. Αγρινίου

Με ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε τη διεύρυνση του αναπτυξιακού της δικτύου με τη Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ, μετά την έναρξη της συνεργασίας με την ακαδημία ΔΕΚΑ, που θα είναι η αναπτυξιακή ομάδα του συλλόγου, εντάσσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη Γ.Ε. Αγρινίου, επεκτείνοντας το δίκτυό του και στην περιοχή της δυτικής Ελλάδας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την έναρξη τριετούς συνεργασίας με τη Γ.Ε. Αγρινίου (2026–2029), στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του αναπτυξιακού της προγράμματος.

Η Γ.Ε. Αγρινίου αποτελεί πλέον και για τα επόμενα τρία τουλάχιστον χρόνια τον επίσημο συνεργάτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στην περιοχή της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε. (Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Βορειοδυτικής Ελλάδας), με στόχο την ανάπτυξη των ακαδημιών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την επιμόρφωση προπονητών και την ανάδειξη νέων ταλέντων.

Η συνεργασία περιλαμβάνει κοινές δράσεις scouting, camps και προπονητικής ανάπτυξης, ενισχύοντας τη δημιουργία ενός σύγχρονου και οργανωμένου δικτύου ανάπτυξης νεαρών αθλητών.

Συντονιστής και υπεύθυνος υλοποίησης του project ορίζεται ο Δρ. Ιωάννης Γράψας, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει και μέλος του προπονητικού επιτελείου των ακαδημιών μπάσκετ του ΠΑΟΚ».