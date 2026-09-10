Λίβερπουλ: Ψάχνουν για μέσο οι Άγγλοι – Πιθανή η αποχώρηση του ΜακΆλιστερ το καλοκαίρι

Η Λίβερπουλ φέρεται να βρίσκεται στην αγορά για την απόκτηση ενός μέσου, με τις πιθανότητες για την αποχώρηση του Αλέξις ΜακΆλιστερ το ερχόμενο καλοκαίρι να... αυξάνονται.

Εξελίξεις στην υπόθεση του Αλέξις ΜακΆλιστερ, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, η Λίβερπουλ σχεδιάζει να αποκτήσει μέσο που αγωνίζεται στη θέση του Αργεντινού κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού του 2027.

Ο Αργεντινός δεν έχει δεχτεί πρόταση για νέο συμβόλαιο από τους «ρεντς» και ενδέχεται να υποχωρήσει στην ιεραρχία της ομάδας εάν αποκτηθεί άλλος μέσος.

Το τρέχον συμβόλαιο του Μακ Άλιστερ έχει ισχύ έως το 2028, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μένει να δούμε πως θα εξελιχθεί η υπόθεση του 27χρονου χαφ.

Με τη φανέλα της Λίβερπουλ μετρά 154 συμμετοχές, έχοντας 20 γκολ και 20 ασίστ, ενώ είναι και 54 φορές διεθνής με την εθνική Αργεντινής, όπου έχει κατακτήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022.