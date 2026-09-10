ΟΦΗ: Συμφώνησε και πάει Ηράκλειο ο Χατζηγιοβάνης

Ομόνοια και ΟΦΗ ήρθαν σε συμφωνία και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης ταξιδεύει σήμερα στο Ηράκλειο για τα τυπικά της μεταγραφής.

Στον ΟΦΗ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Χατζηγιοβάνης. Ο ΟΦΗ τα βρήκε σε όλα με την Ομόνοια για την απόκτηση του 29χρονου εξτρέμ και άμεσα τρέχουν οι εξελίξεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ο Έλληνας άσος αναμένεται σήμερα στο Ηράκλειο, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους «ασπρόμαυρους».

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, ο Χατζηγιοβάννης θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον ΟΦΗ έως το τέλος της σεζόν και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χρήστου Κόντη.

