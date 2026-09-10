Γιάκιτς: «Από την πρώτη μέρα με τον Γιαννούλη μιλούσαμε για τον ΠΑΟΚ, τώρα καταλαβαίνω τι έλεγε» (vid)

Για τον ΠΑΟΚ και την ατμόσφαιρα της Τούμπας μιλούσαν από την πρώτη μέρα στο Άουγκσμπουργκ Κριστιάν Γιάκιτς και Δημήτρης Γιαννούλης, με τον Κροάτη πλέον να το... ζει από κοντά - Οι πρώτες «ασπρόμαυρες» συστάσεις, η συλλογή πόκεμον και οι γάμπες του Βιεϊρίνια.

Ο 29χρονος μέσος «ανακρίθηκε» στην κάμερα του PAOK TV μιλώντας μεταξύ άλλων για τις συζητήσεις που είχαν όλο αυτόν τον καιρό με τον Δημήτρη Γιαννούλη.

«Με τον Γιαννούλη πάντα ήταν φοβερά, επειδή από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, έλεγε ότι «ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα», ότι η «Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη πόλη». Έλεγε μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα, για την πόλη, για τους ανθρώπους και είναι κάτι που αισθάνομαι και τώρα», ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του Κριστιάν Γιάκιτς, ο οποίος μας «αποκάλυψε» πως συλλέγει κάρτες πόκεμον, ενώ θυμήθηκε και τις... γάμπες του Βιεϊρίνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο PAOK TV:

Για το πως πήρε την απόφαση να έρθει: «Για μένα η απόφαση ήταν πολύ εύκολη. Μου αρέσουν οι νέες προκλήσεις, ήθελα να δοκιμάσω σε άλλο πρωτάθλημα. Ήταν ευκαιρία να αλλάξω πρωτάθλημα και την άρπαξα. Τώρα είμαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που θα δείξω το ποιος είμαι».

Τι σκέφτηκες όταν έμαθες το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ: «Όπως ξέρετε ήμουν παίκτης της Άιντραχτ και είχα νιώσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου και της πόλης, που είναι παρόμοια με αυτή της πόλης μου στην Κροατία. Η κουλτούρα, οι άνθρωποι, η θάλασσα (που είναι το κλειδί για όλα) και ο ήλιος με οδήγησαν σε αυτή την εύκολη απόφαση».

Για το τι του έλεγε ο Γιαννούλης όταν ήταν συμπαίκτες: «Με τον Γιαννούλη πάντα ήταν φοβερά, επειδή από την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε μιλούσε συνέχεια για τον ΠΑΟΚ, έλεγε ότι «ο ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη ομάδα», ότι η «Θεσσαλονίκη είναι η καλύτερη πόλη». Έλεγε μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα, για την πόλη, για τους ανθρώπους και είναι κάτι που αισθάνομαι και τώρα».

Ποιους παίκτες γνωρίζεις στον ΠΑΟΚ πέραν του Γιαννούλη: «Γνωρίζω φυσικά τον αρχηγό τον Ζίβκοβιτς, τον Ούγκρεσιτς, τον Τάισον, τον Βιεϊρίνια, που μου είχαν κάνει εντύπωση οι τεράστιες γάμπες του. Τον Ιβανούσετς, τον Λόβρεν και τον Κοτάρσκι που έπαιξαν πρόσφατα στον ΠΑΟΚ και είχα ακούσει μόνο καλές κουβέντες για την ομάδα».

Για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με την Άιντραχτ: «Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για αυτά τα ματς. Μιας όλοι με θυμούνται από το ένα παιχνίδι. Δεν έχω κάτι καλό από την πλευρά μου, γιατί δεν είχα κάνει καλό ματς. Η ατμόσφαιρα στην Τούμπα ήταν εκπληκτική. Από πλευράς μου, η απόδοση δεν ήταν καλή».

Τρεις λέξεις που περιγράφουν τον Γιάκιτς: «Επιθετικός, δουλευταράς και θα μπορούσα να πω δυνατός».

Κάτι που δεν γνωρίζουμε για τον ίδιο: «Συλλέγω κάρτες πόκεμον».

Τι να περιμένουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ από τον ίδιο: «Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Θα δώσω ό,τι έχω. Θα προσπαθήσω να πετύχω όλους τους στόχους που έχει θέσει η ομάδα φέτος και ελπίζω οι φίλοι της ομάδας να με αγαπήσουν για τον τρόπο παιχνιδιού μου που ταιριάζει 100% με την ομάδα».

Ένα μήνυμα στον κόσμο: «Να έχετε υγεία και να δω όσους περισσότερους μπορώ από σας στην Τούμπα. Πάμε ΠΑΟΚ».