Ερυθρός Αστέρας: Αναχώρησε για την Κύπρο και τα φιλικά με Ολυμπιακό και Άρη

Για την Κύπρο αναχώρησε ο Ερυθρός Αστέρας για τα δύο φιλικά με τις ελληνικές ομάδες.

Στη Λευκωσία θα φιλοξενηθεί το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Άρη, του Ερυθρού Αστέρα και της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η σερβική ομάδα αναχώρησε για την Κύπρο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει αρχικά τον Ολυμπιακό (11/9, 21:00) και στη συνέχεια τον Άρη (13/9, 15:45).

Υπενθυμίζεται, πως με τον Ολυμπιακό ο Ερυθρός Αστέρας έπαιξε πρόσφατα στον τελικό του τουρνουά της Κρήτης, χάνοντας με 87-77.

Στη Λευκωσία, βρίσκεται ήδη η Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ οι αποστολές του Άρη και του Ολυμπιακού θα ακολουθήσουν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2026

18:00 – Άρης Θεσσαλονίκης – Μακάμπι Τελ Αβίβ

19:45 – Αγώνας Ομάδας Καλαθόσφαιρας Special Olympics

21:00 – Ολυμπιακός Πειραιώς – Ερυθρός Αστέρας

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2026

15:45 – Άρης Θεσσαλονίκης – Ερυθρός Αστέρας

18:00 – Ολυμπιακός Πειραιώς – Μακάμπι Τελ Αβίβ