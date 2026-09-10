Μπέβερλι: «Είχα απορρίψει 10 εκατ. από τους Κινγκς για να μείνω στους Κλίπερς»

Ο πρώην NBAer και μέχρι πέρσι γκαρντ του ΠΑΟΚ, Πάτρικ Μπέβερλι, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν προχώρησε σε μια σημαντική οικονομική θυσία, προκειμένου να παραμείνει στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο 38χρονος Αμερικανός άσος θυμήθηκε και την ιστορική πορεία των Κλίπερς στα playoffs, όταν η ομάδα έφτασε για πρώτη φορά στους Τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.

«Υπέγραψα τριετές συμβόλαιο 40 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Κλίπερς. Απέρριψα μια πρόταση τριών ετών έναντι 50 εκατομμυρίων από το Σακραμέντο, μόνο και μόνο για να μείνω στο Λος Άντζελες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπέβερλι.

Η απόφαση αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο, λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε στην ιστορία του οργανισμού:

«Το να βρίσκομαι εκεί, ανάμεσα σε όλους αυτούς τους σπουδαίους γκαρντ που έχουν περάσει από την ομάδα, και να είμαι μέλος της βασικής πεντάδας που οδήγησε τους Κλίπερς στους Τελικούς της Δύσης για πρώτη φορά στην ιστορία τους (2021), σημαίνει πολλά για μένα».