Το αντίο του Ελ Κααμπί στον Μεντιλίμπαρ: «Τιμή μου να είμαι μέρος της ομάδας σου»

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποχαιρέτησε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τονίζοντας ότι ήταν τιμή του που αποτέλεσε μέρος της ομάδας του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, έπειτα από δυόμιση επιτυχημένα χρόνια και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αποχαιρέτησε τον Βάσκο τεχνικό.

Συγκεκριμένα, ο Μαροκινός αποτέλεσε το βασικό στράικερ των «ερυθρόλευκων» κατά τη διάρκεια του 65χρονου στους Πειραιώτες, κάτι που ήταν τιμή του, όπως έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram σε ένα συγκινητικό αντίο.

Αναλυτικά τα λόγια του Ελ Κααμπί:

«Κόουτς, ήταν τιμή μου να είμαι μέρος της ομάδας σου και να κατακτήσω δίπλα σου τίτλους, επιτυχίες που θα μείνουν στην ιστορία του συλλόγου. Έμαθα πολλά από σένα, όπως επίσης από τον Φραν και τον Τόνι (σ.σ. συνεργάτες Μεντιλίμπαρ). Σου εύχομαι τα καλύτερα και να συνεχίσεις να έχεις επιτυχίες στο μέλλον»