Με τον κόσμο του στην Κύπρο ο Άρης - Ανακοινώθηκε sold out

Ο Άρης θα δώσει τις επόμενες ημέρες δύο πολύ δυνατά φιλικά στην Κύπρο και στο πλευρό του θα έχει και τον κόσμο του.

Οι «κιτρινόμαυροι» συμμετέχουν στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στη Λευκωσία, αντιμετωπίζοντας αρχικά την Μακάμπι Τελ Αβίβ (11/9, 18:00) και στη συνέχεια τον Ερυθρό Αστέρα (13/9, 15:45).

Ήδη, οι φίλοι της ομάδας έχουν κινητοποιηθεί για να δουν από κοντά για πρώτη φορά την ομάδα που χτίζει ο Βασίλης Σπανούλης. Έτσι, το δεύτερο ματς κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και όσον αφορά την κερκίδα για τον κόσμο του Άρη είναι ήδη sold out, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

«Η Μόρφου γέμισε. Ο Θεός δεν θα είναι μοναχός. Ο Άρης έρχεται στη Λευκωσία και η κερκίδα Μόρφου, στην οποία θα φιλοξενηθούν οι φίλοι της ομάδας, είναι ήδη SOLD OUT! Με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο και ένα ποιοτικό και φιλόδοξο σύνολο στο παρκέ, ο Άρης ετοιμάζεται για δύο δυνατές αναμετρήσεις στο payabl. Basketball Tournament “Neofytos Chandriotis” 2026!» αναφέρει η σχετική ανάρτηση.