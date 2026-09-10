Αρσεναλ σε Μπριζ για Τζόλη: «Τι παίκτη μας δώσατε!»

Ο πρόεδρος της Μπριζ αποκάλυψε τι του είπαν οι άνθρωποι της Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλη, στο περιθώριο της κλήρωσης του Champions League.

Σε μεταγραφή της χρονιάς έχει εξελιχθεί ο Χρήστος Τζόλης στην Άρσεναλ, καθώς βοηθά τα μέγιστα τους «κανονιέρηδες» κυρίως με τις ασίστ ακριβείας που μοιράζει. Ο πρόεδρος της Κλαμπ Μπριζ Μπαρτ Φερχέγκε αποκάλυψε σε δηλώσεις του ότι οι άνθρωποι των Λονδρέζων ήταν ενθουσιασμένοι με τον Έλληνα άσο και του το εξέφρασαν στην κλήρωση του Champions League.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας των Βέλγων επισήμανε: «Μου έλεγαν στην κλήρωση του Champions League ‘Τι παίκτη μας δώσατε! Έχει εξαιρετική συμπεριφορά, είναι ο καλύτερος στα εργομετρικά και επίσης καταπληκτικό παιδί’. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ στην Μπριζ. Προσφέρουμε έτοιμους παίκτες για το κορυφαίο επίπεδο, γιατί ξέρουμε τι ψάχνουν αυτές οι ομάδες».

