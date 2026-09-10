Στα… χνάρια του Φώτση: Ο Πελεκάνος συνεχίζει το μπάσκετ στα 45 του

Ο Μιχάλης Πελεκάνος έχει κλείσει τα 45 του, όμως συνεχίζει να κάνει αυτό που αγαπάει.

Ο άλλοτε διεθνής άσος θα συνεχίσει την καριέρα του τη νέα σεζόν στο τοπικό πρωτάθλημα της Α’ ΕΚΑΣΘ, καθώς συμφώνησε με τον Μακεδονικό. Έτσι, στα 45 του ο Πελεκάνος ακολουθεί τα… χνάρια του Αντώνη Φώτση, ο οποίος στην ίδια ηλικία συνεχίζει 9η διαδοχική χρονιά στον Ηλυσιακό για την 31η σεζόν της καριέρας του.

Ο Πελεκάνος στο παρελθόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Περιστέρι, ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακό, Άρη, Μαρούσι και Πανιώνιο, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής ομάδας Ανδρών. Με τον Ολυμπιακό το 2012 κατέκτησε τη Euroleague, ενώ η τελευταία του παρουσία στην GBL ήταν το 2019-20 με τον Ήφαιστο Λήμνου.

Δείτε την ανάρτηση του Μακεδονικού για τη μεταγραφή του Πελεκάνου: