Γκαλινάρι: «Ίσως είμαι το μεγαλύτερο "What If" στην ιστορία του μπάσκετ»

Η καριέρα του Ντανίλο Γκαλινάρι στιγματίστηκε από τραυματισμούς, που του στέρησαν την περαιτέρω εξέλιξή του όσο ήταν στο ΝΒΑ, με τον ίδιο να πιστεύει πολύ στο ταλέντο που είχε.

Ο 38χρονος σήμερα Ιταλός φόργουορντ μίλησε στο HoopsHype και παραδέχτηκε τη σκληρή πραγματικότητα των αλλεπάλληλων τραυματισμών που δεν τον άφησαν ποτέ να φτάσει στο σημείο που ο ίδιος πίστευε.

«Το σκέφτομαι καμιά φορά με τους φίλους και την οικογένειά μου όταν συζητάμε για το μπάσκετ. Δυστυχώς, εξαιτίας των τραυματισμών μου, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά στην πορεία μου. Ίσως να είμαι το μεγαλύτερο "What If" στην ιστορία του αθλήματος. Συνέβη σε μένα, δυστυχώς, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, αλλά προσπαθώ να μην το σκέφτομαι υπερβολικά» σημείωσε ο Γκαλινάρι.

Ο πιο σοβαρός τραυματισμός ήρθε στην πιο καθοριστική στιγμή της καριέρας του. Τη σεζόν 2012-13, ενώ πραγματοποιούσε την κορυφαία του χρονιά με τους Ντένβερ Νάγκετς (16.2 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ), υπέστη ρήξη χιαστού λίγο πριν από τα playoffs, κάτι που τον ανάγκασε να χάσει ολόκληρη την επόμενη σεζόν.

Ωστόσο, κατάφερε να επανέλθει, πραγματοποιώντας με τους Κλίπερς (2018-19) την πιο αποδοτική σεζόν της καριέρας του (19.8 πόντοι). Όμως οι τραυματισμοί δεν τον εγκατέλειπαν και ο δεύτερος μεγαλύτερος ήταν η ρήξη χιαστού στο ίδιο (αριστερό) γόνατο τον Αύγουστο του 2022, που ουσιαστικά έβαλε τέλος στην καριέρα του.

«Ήμουν σπουδαίος αθλητής προτού υποστώ όλους αυτούς τους τραυματισμούς. Οι δύο τραυματισμοί στον χιαστό που υπέστη συνέβησαν τις μοναδικές δύο φορές που αγωνίστηκα σε ομάδα με προοπτικές κατάκτησης του πρωταθλήματος», δήλωσε ο Γκαλινάρι. «Συνέβησαν την τρίτη μου σεζόν στο Ντένβερ και όταν υπέγραψα στους Σέλτικς, που ήταν η μοναδική μου δεύτερη ευκαιρία να φτάσω στην κατάκτηση του τίτλου».