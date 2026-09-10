Ιραόλα: «Ο Μπαρκολά υπέφερε από κράμπες»

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άντονι Ιραόλα, εξέφρασε την ανακούφισή του για την κατάσταση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από κράμπες κατά τη διάρκεια του αγώνα της Τετάρτης για το Champions League εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1).

Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά σταμάτησε να τρέχει κατά την διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου και κάθισε στο έδαφος, για να περιμένει το ιατρικό επιτελείο και στη συνέχεια έφυγε από το γήπεδο χωρίς βοήθεια από το προσωπικό και χωρίς να δείχνει εμφανή ενόχληση, υπό τα χειροκροτήματα του πλήθους.

Η αποχώρηση του 24χρονου εξτρέμ, ο οποίος αποκτήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν με μεταγραφή 145 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των μπόνους), προκάλεσε ανησυχία λίγες ημέρες πριν ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο νέος προπονητής της εθνικής Γαλλίας, ανακοινώσει την πρώτη του επιλογή στις 18 Σεπτεμβρίου.

«Είναι απλώς κράμπες», αποκάλυψε ο Ισπανός προπονητής, εκφράζοντας την ανακούφισή του μετά τον φόβο του για τραυματισμό στον μηρό και πρόσθεσε: «Τον πιέζουμε λίγο επειδή δεν έχει παίξει ούτε ένα λεπτό στην προετοιμασία. Τον θέλουμε εδώ και σήμερα του είπα, δώσε ότι έχεις και μπορείς. Και αυτό ήταν το μέγιστο που θα μπορούσε να δώσει».