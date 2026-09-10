Νίκη για τη Σάντος στο ντεμπούτο του Ροντινέι (vid)

Η Σάντος νίκησε 2-0 την Ατλέτικο Μινέιρο, με τον Ροντινέι να αγωνίζεται για 87 λεπτά.

Το πρώτο του παιχνίδι με τη Σάντος έδωσε τα ξημερώματα ο Ροντινέι και συνδυάστηκε με νίκη 2-0 απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο, για τον πρώτο προημιτελικό του Copa Sudamericana.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ έδειξε πως βρίσκεται σε καλή κατάσταση και είχε ενεργή συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του, παίζοντας για 87 λεπτά. Η Σάντος πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης με τα γκολ του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Γουίλιαν Αράο στο 30’ και του Κρίστιαν Ολίβα στο 67’.

Στις εξέδρες της Vila Belmiro βρέθηκε και ο Νεϊμάρ, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση, καθώς παραμένει εκτός δράσης λόγω μυϊκού τραυματισμού στον δεξιό μηρό.

