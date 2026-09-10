Άρης: Προπόνηση και αναχώρηση για το... Euroleague τουρνουά στην Κύπρο

Για τα δύο πολύ δυνατά φιλικά στην Κύπρο προετοιμάζεται ο Άρης.

Οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν στη Λευκωσία στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (11/9, 18:00) και τον Ερυθρό Αστέρα (13/9, 15:45), ομάδες που θα αντιμετωπίσει εκεί και ο Ολυμπιακός. Σε αυτά τα δύο δυνατά ματς (με τηλεοπτική κάλυψη από τον ΣΚΑΪ) ο Βασίλης Σπανούλης θα μπορέσει να τεστάρει τις δυνάμεις της ομάδας του, καθώς πρόκειται για ομάδες από το υψηλό επίπεδο της Euroleague.

Ο Άρης θα κάνει και σήμερα το πρωί μία προπόνηση στο Αλεξάνδρειο και το απόγευμα η αποστολή της ομάδας θα αναχωρήσει για την Κύπρο. Εκεί, ο Έλληνας τεχνικός δε θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Στέλιο Πουλιανίτη (θλάση α’ βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο), Άνταμ Μοκόκα (πρόβλημα στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού του ποδιού), και Γιώργο Τανούλη (ρήξη μηνίσκου και επέμβαση).

Και οι τρεις δε θα αγωνιστούν στο τουρνουά της Κύπρου, καθώς θα συνεχίσουν με αποθεραπεία ή και ατομικό πρόγραμμα. Ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή και του Στέφαν Γιόβιτς, ο οποίος εξαιτίας μίας ίωσης που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες, έχει χάσει τις προπονήσεις και είναι πολύ πιθανό να μην ακολουθήσει την κιτρινόμαυρη αποστολή.