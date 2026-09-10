Τραμπ για Ντόντσιτς: «Η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού»

Η ανταλλαγή του Λούκα Ντόντσιτς από τους Μάβερικς στους Λέικερς σχολιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ στη διάρκεια ομιλίας του στο γήπεδο της ομάδας του Ντάλας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στο μεγάλο trade που έλαβε χώρα μεταξύ των Λέικερς και των Μάβερικς τον χειμώνα του 2025, μετακινώντας τον Ντόντσιτς από το Ντάλας στο Λος Άντζελες.

«Eίναι μεγάλη ομάδα οι Μάβερικς και ελπίζω να είναι καλοί. Πρέπει να σας πω, δεν καταλαβαίνω την ανταλλαγή του Ντόντσιτς. Αυτή η ανταλλαγή δεν είναι καλή, αλλά τι ξέρω εγώ από μπάσκετ;» σημείωσε αρχικά ο Τραμπ και πρόσθεσε:

«Θα έλεγα ότι δεν πρόκειται να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού. Ίσως να μείνει ως η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού».

Ο Τραμπ στη συνέχεια συνέκρινε την ανταλλαγή με αυτή του θρυλικού Μπέιμπ Ρουθ το 1919, όπου οι Red Sox αντάλλαξαν τον θρύλο του MLB στους Yankees: «Στην πραγματικότητα η χειρότερη ανταλλαγή στην ιστορία του αθλητισμού ήταν αυτή του μεγάλου Μπέιμπ Ρουθ. Ο 19χρονος τότε πιτσέρ έφυγε για έναν 36χρονο τρίτο baseman και 100.000 δολάρια. Εκείνη την εποχή αυτό ήταν σαν 10 εκατομμύρια δολάρια, υποθέτω, επειδή η Βοστόνη χρειαζόταν λεφτά. Άρα ο Μπέιμπ θα είναι πάντα η χειρότερη ανταλλαγή.

Αλλά και η ανταλλαγή του Λούκα δεν ήταν καλή. Ίσως να μπορούσαμε να το ξανακάνουμε εκείνο το deal. Εγώ κάνω τέτοιες συμφωνίες όλη την ώρα. Πρέπει να ξανακάνουμε εκείνη τη συμφωνία. Δεν καταλαβαίνωαυτό το deal».