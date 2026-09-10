Άρης: Σούταρ ο εκλεκτός για τα στόπερ

Ο Τζον Σούταρ της Ρέιντζερς θα είναι ο εκλεκτός του Άρη για το κέντρο της άμυνας -

Παίκτης του Άρη θα πρέπει να λογίζεται ο Σκωτσέζος Τζον Σούταρ, ο οποίος ανήκει στην Ρέιντζερς. Οι κιτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό, ο οποίος θα βρίσκεται ως την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, ώστε να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά και να υπογράψει με την νέα του ομάδα.

Ο Τζον Σούταρ γεννήθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 1996. Είναι 1,86 μ., δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός και χαρακτηρίζεται από τον σκληροτράχηλο τρόπο παιχνιδιού του και την ικανότητα του στο ψηλό παιχνίδι. Αδερφός του Χάρι Σούταρ, ο οποίος αγωνίζεται στα γήπεδα της Αγγλίας με τη Λέστερ,

Το καλοκαίρι του 2022 ο Τζον υπέγραψε στη Ρέιντζερς, όπου αρχικά αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα τραυματισμών. Στη συνέχεια, όμως, καθιερώθηκε στην άμυνα και κατέκτησε το League Cup Σκωτίας τη σεζόν 2023-24. Το 2026 ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο.

Με την εθνική Σκωτίας έκανε ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο του 2018 απέναντι στο Βέλγιο. Πέτυχε το πρώτο του διεθνές γκολ το 2021, στη νίκη 2-0 επί της Δανίας. Παρά τους αρκετούς τραυματισμούς που αντιμετώπισε στην καριέρα του, παρέμεινε σημαντική επιλογή της εθνικής και συμμετείχε στην προκριματική πορεία της Σκωτίας προς το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επιστρέφοντας τη χώρα στην τελική φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 1998.