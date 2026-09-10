Μπαπέ: «Παίζω στο κλαμπ των ονείρων μου – Θέλω το Champions League όσο τίποτα άλλο»

Ο Κιλιάν Μπαπέ διανύει την τρίτη του σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή τη στιγμή, υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, η μεγάλη του επιθυμία είναι να κατακτήσει το Champions League.
Ο Γάλλος δήλωσε ότι το να κατακτήσει το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τη «Βασίλισσα», που χαρακτήρισε ομάδα των ονείρων του, είναι σημαντικότερο για τον ίδιο από το να πάρει τη Χρυσή Μπάλα.
«Παίζω για την ομάδα των ονείρων μου και είναι πραγματικά σημαντικό να κατακτήσω το Champions League εδώ. Το θέλω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι πιο σημαντικό για εμένα από τη Χρυσή Μπάλα.», δήλωσε στο «CBS» ο 27χρονος.