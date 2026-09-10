Μπαπέ: «Παίζω στο κλαμπ των ονείρων μου – Θέλω το Champions League όσο τίποτα άλλο»

Ο Κιλιάν Μπαπέ δήλωσε ότι το να κατακτήσει το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι το κλαμπ των ονείρων του, είναι πιο σημαντικό για αυτόν από τη Χρυσή Μπάλα.

Ο Κιλιάν Μπαπέ διανύει την τρίτη του σεζόν στη Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή τη στιγμή, υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, η μεγάλη του επιθυμία είναι να κατακτήσει το Champions League.

Ο Γάλλος δήλωσε ότι το να κατακτήσει το τρόπαιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με τη «Βασίλισσα», που χαρακτήρισε ομάδα των ονείρων του, είναι σημαντικότερο για τον ίδιο από το να πάρει τη Χρυσή Μπάλα.

«Παίζω για την ομάδα των ονείρων μου και είναι πραγματικά σημαντικό να κατακτήσω το Champions League εδώ. Το θέλω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι πιο σημαντικό για εμένα από τη Χρυσή Μπάλα.», δήλωσε στο «CBS» ο 27χρονος.

⚪️✨ Kylian Mbappé: “I’m playing for the club of my dreams and it’s really important that I win the Champions League here”.



“I want it more than everything”, told CBS. pic.twitter.com/FQbfjruuKo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2026